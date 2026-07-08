Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

UFO离奇命案丨陈湛文露股演出获封MVP 12度严寒全裸拍摄专业爆灯 杨偲泳开拍首日骨裂负伤坐轮椅坚持演出

影视圈
更新时间：21:45 2026-07-08 HKT
发布时间：21:45 2026-07-08 HKT

由凌文龙、杨偲泳、陈湛文（Peter）、林子杰、黄德斌主演，人气剧集《大叔的爱》导演郭家禧（CK）及导演李振杰（Jack）联合执导之大癫黑色喜剧《UFO离奇命案》7月4日起上映，短短两日半已累积100万票房，更罕见地于上映第二日更超越开画日票房，反映口碑持续攀升，除了大获业内人士赞赏外，社交网Threads上亦海量式真实好评洗版，包括劲赞「唔玩煽情，唔玩隐喻，唔系铿锵集，单纯几个演员嘅互动，已经好笑到XX！」「事件中有事件，故事中有故事。好好笑，惊喜同反转不断。」剧本方面也获一致正评，更有观众封为今年世一电影。而演员方面，不少人封陈湛文为电影MVP，值得一座金像奖。

陈湛文严寒全裸靠打底暖包顶硬上

提到电影在冬天拍摄，有数天更遇上当时最寒冷天气之晚上于马鞍山取景，拍摄当天仅得12度，一向专业的Peter表示：「幸好当时唔系晚晚都冻，只系有几晚特别冻，当然为咗保持身体啲肌肉和暖，我哋全部人都着多件打底加暖包，因为都知道拍摄期紧逼唔敢病。」相信在寒冷的天气下一丝不挂，对于Peter而言必定特别难忘；至于对于其露股演出网上一遍好评，网民劲赞瞓身演出，Peter谦虚表示：「去到咁尽嘅原因，一当然系相信导演以及团队，二系我觉得今时今日啲故事或人物系要去到咁尽先贴近返现实，所以唔系我搏，而真系角色与剧情需要。」

陈湛文瘀肿妆容吓亲对手

除了露股令观众惊喜哗然，Peter在电影中的妆容更是难以辩认，Peter笑言要归功于整个团队：「个妆其实系集体创作，因为要人信服佢系因打斗而窒息，所以共识咗系要发紫同埋口肿面肿又有啲污迹，而当我一上咗呢个妆，成班演员望住我就想笑，我就知道咁就啱嘞。唔使最早到化妆，反而比其他干净妆仲快！」

杨偲泳开拍首日即骨裂

另一边厢，电影公司今日发布的影片当中，惊现女主角Renci于现场坐轮椅的片段，原来Renci在开拍初期，在森林主景中意外倒地，剧情见状马上将Renci送院留医，被确诊为骨裂。由于电影以有限成本拍摄，Renci受伤的翌日原定拍摄重要的群戏场口，而剧本上每一场均需要Renci参与其中。正当导演费煞思量如何调度拍摄，Renci则如期现身片场，令两位导演大为感动。对于坚持负伤演出，Renci笑言：「因为知道两位导演CK同Jack喺300万资金下，每一个拍摄日，以至每一场都系喺严密控制成本下实行，加上呢部戏以群戏为主，每一个角色嘅参与度都缺一不可，因此休息一晚，照常去到片场，尽力配合拍摄。」Renci更笑言时常被众拍档推轮椅整蛊，正面地看也是加强默契的一种！
 

最Hit
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
01:25
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
5小时前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
10小时前
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
影视圈
12小时前
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
即时国际
12小时前
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
影视圈
9小时前
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
8小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
12小时前
一九七一｜黄子华、许冠文、卫诗雅全员回归 林嘉欣华丽登场 《破·地狱》导演陈茂贤新作正式开拍
一九七一｜黄子华、许冠文、卫诗雅全员回归 林嘉欣华丽登场 《破·地狱》导演陈茂贤新作正式开拍
影视圈
6小时前
超强台风巴威︱港航取消周五及周六10班台北、冲绳往返香港航班 即睇国泰/快运/大湾区最新资讯
社会
1小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
6小时前