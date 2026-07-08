UFO离奇命案丨陈湛文露股演出获封MVP 12度严寒全裸拍摄专业爆灯 杨偲泳开拍首日骨裂负伤坐轮椅坚持演出

由凌文龙、杨偲泳、陈湛文（Peter）、林子杰、黄德斌主演，人气剧集《大叔的爱》导演郭家禧（CK）及导演李振杰（Jack）联合执导之大癫黑色喜剧《UFO离奇命案》7月4日起上映，短短两日半已累积100万票房，更罕见地于上映第二日更超越开画日票房，反映口碑持续攀升，除了大获业内人士赞赏外，社交网Threads上亦海量式真实好评洗版，包括劲赞「唔玩煽情，唔玩隐喻，唔系铿锵集，单纯几个演员嘅互动，已经好笑到XX！」「事件中有事件，故事中有故事。好好笑，惊喜同反转不断。」剧本方面也获一致正评，更有观众封为今年世一电影。而演员方面，不少人封陈湛文为电影MVP，值得一座金像奖。

陈湛文严寒全裸靠打底暖包顶硬上

提到电影在冬天拍摄，有数天更遇上当时最寒冷天气之晚上于马鞍山取景，拍摄当天仅得12度，一向专业的Peter表示：「幸好当时唔系晚晚都冻，只系有几晚特别冻，当然为咗保持身体啲肌肉和暖，我哋全部人都着多件打底加暖包，因为都知道拍摄期紧逼唔敢病。」相信在寒冷的天气下一丝不挂，对于Peter而言必定特别难忘；至于对于其露股演出网上一遍好评，网民劲赞瞓身演出，Peter谦虚表示：「去到咁尽嘅原因，一当然系相信导演以及团队，二系我觉得今时今日啲故事或人物系要去到咁尽先贴近返现实，所以唔系我搏，而真系角色与剧情需要。」

陈湛文瘀肿妆容吓亲对手

除了露股令观众惊喜哗然，Peter在电影中的妆容更是难以辩认，Peter笑言要归功于整个团队：「个妆其实系集体创作，因为要人信服佢系因打斗而窒息，所以共识咗系要发紫同埋口肿面肿又有啲污迹，而当我一上咗呢个妆，成班演员望住我就想笑，我就知道咁就啱嘞。唔使最早到化妆，反而比其他干净妆仲快！」

杨偲泳开拍首日即骨裂

另一边厢，电影公司今日发布的影片当中，惊现女主角Renci于现场坐轮椅的片段，原来Renci在开拍初期，在森林主景中意外倒地，剧情见状马上将Renci送院留医，被确诊为骨裂。由于电影以有限成本拍摄，Renci受伤的翌日原定拍摄重要的群戏场口，而剧本上每一场均需要Renci参与其中。正当导演费煞思量如何调度拍摄，Renci则如期现身片场，令两位导演大为感动。对于坚持负伤演出，Renci笑言：「因为知道两位导演CK同Jack喺300万资金下，每一个拍摄日，以至每一场都系喺严密控制成本下实行，加上呢部戏以群戏为主，每一个角色嘅参与度都缺一不可，因此休息一晚，照常去到片场，尽力配合拍摄。」Renci更笑言时常被众拍档推轮椅整蛊，正面地看也是加强默契的一种！

