施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶

香港资深电影制作人、有「金牌制片」之称的施南生近日传出健康亮红灯的震惊消息。现年74岁的她据悉现正于医院留医接受治疗。消息传出后，令大批影迷及圈中好友相当忧心。

施南生被指正留医闺密急探病

据传媒指，其闺蜜好友纷纷现身疑似前往探病，本月6日，影后张艾嘉被目击步伐急促地赶抵医院，面对记者的提问并无作答，行色匆匆；紧接著在7日下午，另一位认识数十载的挚友俞琤也抵达医院。俞琤当日打扮低调休闲，戴著鸭舌帽，面对传媒追问施南生的最新病况，她同样全程保持缄默，神情肃穆地迳自步入大堂乘搭电梯前往病房。

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施南生两月前身形暴瘦

事实上，施南生的身体状况早前已见端倪。今年5月，她强忍悲痛出席亡友谷薇丽的告别式时，已被发现身形暴瘦、面色显得十分苍白。当时她不仅步伐蹒跚，出入更需要依赖拐杖及旁人搀扶。

施南生去年获颁终身成就奖

对比去年，施南生的状态可说是判若两人。她与前夫徐克虽然婚姻画下句点，但两人「再见亦是朋友」，在事业与生活上依然维持著良好的情谊。去年两人更齐齐站上香港电影金像奖的颁奖台，共同获颁最高殊荣「终身成就奖」。当时的施南生依然气场强大，身形与气色都明显比今年饱满健康，与如今传出重病的憔悴情况形成强烈对比。

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