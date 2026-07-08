容祖儿新广告闯入多重宇宙「追捕」陈国邦 穿越雪地废墟沙滩玩转邵氏经典造型

容祖儿（Joey）近日与好戏之王陈国邦携手拍摄广告，以「夏日惊喜报到」为主题，带领观众进入㇐个充满惊喜与彩蛋细节的「多重宇宙」！广告中，Joey为了「追捕」陈国邦，化身极具玩味风格的角色，横跨多个时空与时代，务求在炎炎夏日为大家送上连环惊喜。

容祖儿雪地侠客变机械驾驶员再闯枪林弹雨

今次Joey突破自我，挑战多个邵氏电影风格的造型与场景。她先在武侠电影风格的茫茫雪地上饰演冷酷古装侠客；随即又化身特摄电影中，在城市废墟里操控巨大机械人的驾驶员；转眼间，又置身于枪林弹雨的警匪片现场招募队员。

容祖儿穿越泰国沙滩成功「捕获」陈国邦

最后，Joey 穿越到充满阳光气息的泰国沙滩，终于成功「捕捉」到「泰国人」陈国邦大合照！值得一提的是，广告中所有震撼的时空场景与精致造型，均是透过AI（人工智能）技术结合现场拍摄后制而成。面对大面积的绿幕拍摄，Joey展现出超凡的专业实力，凭借丰富想像力与表现力，轻松达到导演的要求。

容祖儿惊叹科技可尝试意想不到角色

拍摄当日，Joey和阿邦有不少同框镜头，两人碰面即默契十足，现场笑声不断。拍摄沙滩场景时，阿邦更即兴充当导师，当场教导Joey讲泰文，而Joey对今次AI生成景与造型都表示惊喜与待，笑言科技进步可尝试不同意想不到的角色，令拍摄更好玩更期待！