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张继聪9岁女儿张靖出战世界舞蹈赛 谢安琪亲揭严苛训练：放学就去排舞 网民惊叹基因强大

影视圈
更新时间：23:00 2026-07-08 HKT
发布时间：23:00 2026-07-08 HKT

张继聪与谢安琪结婚多年，育有一子一女，家庭生活幸福美满，9岁的细女张靖（Kakaball）尽得父母的演艺细胞真传，自小已展现出非凡的舞台魅力和舞蹈天份。近日谢安琪在社交平台传来喜讯，透露女儿与团队跨越15小时的时差，远赴海外出战世界级舞蹈比赛「World of Dance Summit Global Championship」，并在Pre-Junior组别中勇夺第四名的佳绩，成功晋身决赛，为港争光！从谢安琪分享的相片中可见，张靖化上精致的舞台妆，穿上一身闪亮的金色舞衣，在台上自信地摆出各种姿势，小小年纪已经气场强大，完全不像小女孩。其中一张照片，张靖拿著奖座与妈妈谢安琪在台上合照，两人都难掩兴奋之情，场面温馨。

谢安琪为女儿登上世界舞台感骄傲

谢安琪为女儿的努力和成就感到无比骄傲，她更在社交平台发文，感性地分享女儿备战的心路历程。她写道：「最近几个月，@kakaball323 除了日常上学，其余的时间和精力，几乎都全心投入在排舞之中。」看著女儿小小的身躯，每次都用尽全力去练习，那份专注与热情，让作为妈妈的谢安琪深受感动，不禁赞叹：「我小女儿跳舞真的好好看！」字里行间充满了对女儿的爱与欣赏。她亦为女儿及团队在台上闪闪发亮的自信感到激动，并希望她们追逐梦想的勇气，能为其他小朋友带来鼓励。

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谢安琪曾全家飞西班牙撑女儿场

事实上，这并非谢安琪首次为女儿的表演而感到自豪，去年全家便曾一同飞往西班牙，支持女儿出战大型赛事，可见全家上下对张靖l的舞蹈梦想都全力支持。张靖早在5岁的幼稚园毕业典礼上，她已无惧数百名观众，在台上表演MIRROR成员Anson Lo的《Megahit》，当时的舞姿已有板有眼，绝不怯场，有著父母的台上影子，网民纷纷惊叹他们一家基因强大。

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