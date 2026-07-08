郑则仕化身「微臣」现身港铁站 深宵拍广告延续「则仕Do It」精神宣传扶手梯安全 「微臣先行告退」惊喜变潮语

郑则仕（Kent哥）日前现身港铁南昌站拍摄广告，延续今年参与马拉松赛事后获网民热捧嘅「则仕Do It」精神宣扬注意扶手电梯安全讯息。这晚Kent哥一身运动「Look」上阵，虽然深宵时份拍摄，依然非常专业，中气十足兼轻松完成跑步情节，不时睇重播，盼以最佳状态示人。提到跑步，Kent哥开心分享点滴：「依家跑咗步一年几，体重上冇瘦到但又冇肥到。因为以前好多脂肪，而家多咗啲肌肉。所以跑步其实令人健康嘅啫，唔好用减肥个角度去跑步，为自己健康跑步都好值得。」

郑则仕呼吁为健康而跑勿只求减肥

「则仕Do It」成为网民大热，Kent哥感激网友鼓励，成为自己跑步嘅最大动力：「多谢大家，做呢个运动可以令自己身体健康，点知做完之后有咁多额外嘅回报，呢个『则士Do It』令到我咁受注目，非常感谢大家。」他更表示参加马拉松后，途人目光有很大转变：「我未跑10公里之前，途人会望住『咦？哗！肥佬都嚟跑呀？得唔得呀？』。但系『则仕 Do it』之后大家就好开心见到我就：『加油！加油！』，不过我冇气应人，因为我仲练紧自己气量，但系唔应人又冇礼貌㖞，呢个系好得意啰。」

郑则仕提醒注意扶手电梯安全

虽然比起以前变得更身手敏捷，郑则仕表示自己一向注意乘搭扶手电梯嘅安全，表示长者跌一跌会好大镬：「唔好话老人家搭电梯脚步浮浮要扶稳呀，年轻人都要扶稳！因为安全系为咗自己，万一失手碌落去，唔理你几多岁，都会带嚟好大伤害，由小朋友到老友记，都需要注意安全，呢个安全系保障我哋自己呀！所以搭扶手电梯要扶定定，企定定，带住重嘢就要去搭䢂啦！」

郑则仕「微臣」彩蛋惊喜登场

这日广告Kent哥除了以跑步造型现身外，深受网民欢迎的《造王者》剧集中的「微臣」亦以彩蛋形式登场，回馈网民多年来嘅热爱：「系呀，呢个莫名其妙。『微臣先行告退』当年拍呢句系畀人闹㗎，当年对住苑琼丹讲，咁都冇畀人拉出去斩！谂都谂唔到依家呢个说话成为『潮语』，『微臣』多谢各位网民畀面。」

郑则仕人气急升仍戏瘾大发

提到近期人气急升，Kent哥笑言仲有戏瘾想多拍戏：「拍戏有钱㗎嘛，唔系咩？冇钱边个拍呀？其实拍戏主要就讲你的能力同市场，有人揾、有能力咪继续做落去。开工系开心㗎，成班人喺度围住望住我！」