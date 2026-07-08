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张智霖月饼广告穿越古今多个造型惊喜亮相 分享「爱在当下」人生哲学

影视圈
更新时间：20:15 2026-07-08 HKT
发布时间：20:15 2026-07-08 HKT

张智霖（Chilam）蝉联续任老字号饼家担任代言人，今年更荣升为「品牌创意官」，不但亲自参与联乘月饼创作，Chilam今次亲自参与了电视广告的剧情构思，带领观众穿梭香港古今，见证品牌百年变迁。广告中，Chilam以多个不同年代的经典造型亮相，当中不乏身穿充满复古情怀的中式长衫；他又走进80年代的工厂，亲身体验月饼制作。

张智霖分享「爱在当下」核心价值

Chilam分享道：「无论是舞台上的演出，还是百年的饼艺传承，最核心的价值都在于『爱在当下』，因为我相信－当下，就是更好的将来！」他认为这也是品牌一直以来的精神，默默坚持自有价值，「加上在瞬息万变的世界中，我们更应该专注于此刻并珍惜与身边人共聚的时光。」

张智霖预告演唱会后惊喜登场甜蜜贺中秋

除了在广告中大玩穿越，创意源源不绝的Chilam更预告亲自为月饼口味注入新点子，跨界创作出极具话题性的联乘产品，新产品将于Chilam 8月广州演唱会后推出，期盼为传统中秋滋味加添一份专属的甜蜜惊喜。

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