奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人

中国奥运体操冠军、有「体操皇后」及「璇美人」之称的刘璇，早年曾跨界演艺圈，不仅为TVB剧集《女拳》担纲女主角，亦曾担任2008年北京奥运的场内记者，深受观众喜爱。然而，近日刘璇在个人小红书上载了一段影片，惊爆自己突发严重的健康危机。她透露自己早前因患上「耳石症」而在家中晕倒，入院后更因药物过敏导致全身抽搐，整个过程险象环生，吓坏了一直陪伴在侧的老公王弢。虽然现时刘璇已经出院，但仍未完全康复。

刘璇直接晕倒在家

据刘璇在7月6日发布的影片及帖文透露，事件发生在她录制完综艺节目《无限超越班》最后一期回到北京家中后。当时她突然感到一阵极度强烈的眩晕，形容感觉「就像是天灵盖被打开安装了一个螺旋桨」，整个人经历极速的天旋地转，随后便直接晕倒在地上。

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刘璇深夜急送院

紧接而来的是严重的肠胃不适。刘璇开始出现喷射性呕吐，在短短不到半小时内狂呕了15次。起初她和家人都误以为是急性肠胃炎，老公王弢更急忙找来治疗肠胃炎的药物给她服用。但刘璇渐渐察觉不妥，因为她的胃部虽然不适却没有痛楚，且这种程度的眩晕是前所未有的。深夜时分，情况未见好转，她最终只能坐著轮椅被紧急送往医院挂急诊。

刘璇患耳石症

到达医院后，急症室医生医术精湛，仅用了30秒就准确诊断出刘璇患的是「耳石症」（即耳朵内负责平衡的微小晶体脱落，影响前庭功能）。医生随即为她安排了止吐和治疗头晕的药物及打针治疗。

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刘璇药物过敏全身抽搐

然而，惊险的状况却在此时发生。一向没有药物过敏史的刘璇，竟然对这次的治疗针药产生了严重的过敏反应，她全身开始不受控制地剧烈抽搐，突如其来的恐怖画面把一直陪伴在旁的王弢吓得魂飞魄散，连忙大声呼叫医生抢救。由于刘璇是顶尖运动员出身，身体肌肉的复杂性与反应跟普通人有所不同，医生最终需要连续为她注射了两次镇定剂，才成功将她的抽搐情况控制下来。

刘璇暖心儿子助母复健

回顾发病经过，刘璇坦言这次的耳石症很大程度是因过度劳累所致，而且发病前其实早有预兆。在录制《无限超越班》期间，她就曾出现过一次眩晕，但当时只当作是低血糖；其后在坐飞机时，她亦感到耳朵突然钻心地痛，却误以为只是飞机气压变化所致。作为曾经的运动员，刘璇总觉得自己体质比一般人好，习惯了「咬牙硬扛」，没有第一时间就医，最终导致病情全面爆发。

刘璇仍未完全康复

目前，刘璇已经平安出院回家休养，但身体尚未完全康复。医生为她提供了一套耳石复位的动作图纸，要求她每天跟著练习。令人感动的是，刘璇的儿子「赳赳」担心妈妈因为头晕看不清图纸，竟主动认真地学会了整套复位动作，并亲自录制影片来教导妈妈，堪称是最暖心的小护士。