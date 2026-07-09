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林雪62岁生日罕有感触叹孤独：得我一个人  情绪波动婚姻状态惹热议  结婚30年同老婆聚少离多

影视圈
更新时间：10:00 2026-07-09 HKT
发布时间：10:00 2026-07-09 HKT

资深演员林雪昨日迎来62岁生日，但竟然惹起婚姻危机揣测。近年主力在内地努力「揾食」的他，昨日在小红书上载了一段影片分享近况。影片中可见，林雪身处内地一间酒楼，有朋友特意买来蛋糕为他庆祝生日。不过，面对眼前的蛋糕，林雪却显得相当感触和落寞，他对着镜头表示：「我生日呀，一个人。孤独嘅生日，都系生日吖。」虽然身边有朋友陪伴庆生，也知道有粉丝一直惦记著他，但他仍反复强调自己是「一个人」，语气中难掩失落。

林雪情绪大起大落呻孤独过生日

随后，林雪的情绪似乎变得更加激动，更忍不住爆粗表达感受：「多谢记得我生日嘅朋友，你喺我心目中，真系...唔讲喇，唔好伤咗我火红色的心」、「X你XX讲咁多嘢」。发泄一轮后，他又默默地为自己唱起生日歌。这段看似自言自语、情绪起伏甚大的影片，令不少网民看后大感担忧。

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林雪和老婆仔女聚少离多

林雪在片中多番强调「孤独」和「一个人」，不禁令外界关心起他的婚姻状况。据悉，林雪于1996年与比他年轻10岁的圈外太太结婚，婚后育有一子一女。为了养家糊口，林雪多年来一直拼搏工作，长年在内地生活，无奈与太太及一对子女聚少离多。未知是否因为生日佳节家人未能陪伴在侧，才令他产生「只有一个人」的感触，甚至引发网民对其婚姻状况的揣测。

林雪早前面上出现巨型黑斑

除了心情欠佳，林雪的健康状况早前亦一度成为焦点。早前他出席电影首映时，体型越见发福，更被网民发现面部出现一挞挞的巨型黑斑，左边面颊的黑斑更蔓延至左眼皮位置，目测达5至8厘米大。当时有不少网民担心他的健康亮起红灯，甚至猜测他患上因糖尿病引发的「黑色棘皮症」。不过，林雪其后已拍片亲自解画，澄清当时正在做医美疗程，面上的黑斑只是结痂。而在最新的庆生影片中可见，林雪的现况已有明显好转，面上的黑斑已经大幅褪色，总算令一众关心他的粉丝放下心头大石。

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