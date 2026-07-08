内地歌手李昊首攻红馆开个唱惹热议 感激王祖蓝一句话圆梦 亲解撞洪嘉豪英文名之谜

内地歌手李昊将于本月尾举行首个个人红馆演唱会，今日在红磡接受传媒访问，笑言作为歌手能踏上红馆舞台是很梦幻的事，讲到他能在红馆开骚全因王祖蓝为他争取，李昊表示很感谢他，「我哋因为一个综艺节目认识，我是他粉丝，很喜欢他的《老表，你好嘢！》，第一次见面时就扮他的角色口音和他打招呼，之后大家做了朋友，但他没有签我，我们之间不是商业关系，他在一年前的一个庆功宴上问我有甚么目标？我即刻狮子开大口话想开红馆，没想到他真的摆在心中帮我申请，当他同我讲真的开到红馆时，我都有摵下自己，不相信是真的，我已经向他许了另一个愿望，成真了再告诉大家。」

谭咏麟曾任他广州演唱会嘉宾

又李昊透露明天约了谭咏麟食饭，感激对方早前答应做他广州演唱会嘉宾，「我记得邀请他时，是在零晨传讯息问他，他第二天一早就打电话问我是不是已想好唱甚么歌，很多谢他。（今次会再邀请他？）见到面已很开心，我已经邀请了嘉宾，有男有女，大家估唔到。（香港歌手？）是香港艺人，他们有唱歌又有演戏，至于祖蓝哥一定要来，无他就无呢个骚。（到时会骚肌？）看到时的气氛，跳舞方面就看有无feel，我热爱跳舞，但无理由大家买飞入场看蛤蚧跳舞。」

李昊认香港观众对他较陌生

讲到他将于红馆开骚的消息一出，即有香港网民表示不知道他是谁？质疑甚么人都能开红馆？李昊承认自己对香港观众来说比较陌生，初时只开一场红馆，担心过卖飞情况，幸好销情理想可加一场，感谢大家的支持，笑指「少食多滋味」目前开两场已足够，不要令大家食滞，又说不认为网上评论是负面，因此而令大家知道他是谁也是好事。

李昊坚持唱粤语歌

不过，对于他的粉丝疑似在网上四处惹火，除了不赞成他开红馆骚唱粤语歌，又说不想他邀请张敬轩做嘉宾，更不满洪嘉豪与他撞名「Kaho」，李昊都一一回应，他指网上一定有很多不同声音，他得到很多人支持才能在红馆开骚，并指粤语歌对歌手来说是宝藏，会继续坚持唱粤语歌，相信真正的粉丝都会明白。

李昊Fans不想他邀请张敬轩做嘉宾

张敬轩则是一个他很尊敬的歌手，他的歌艺和台风都很值得学习，又说撞名「Kaho」是值得开心的事，因为叫得「Kaho」的人都是唱得又有能力的歌手，他指作为公众人物，一定有有不同的声音，他会正确地引导大家互相欣赏和尊重，问他可觉得粉丝在网上四处焫火头？他笑说：「8、90年代时，谭咏麟和张国荣争得更犀利，我们只是小毛见大毛，火头太夸张，最多是火机。」

