「白无常」黄滢仴细码比坚尼「中门大开」 浸浴晒傲人澎湃上围 港大学霸曾演《爱回家》

24岁的TVB女星黄滢仴凭借甜美外貌与惹火身材，获得不少演出机会，近日她在社交平台，分享一系列火辣泳装照片，相中的她正在享受温泉浸浴，尺度大胆，甚为吸睛。原来是早前她为拍摄旅游节目《自然系女子旅行3》，与摄制队一同前往台湾花莲及台东的花絮，引来网民热烈讨论。

黄滢仴比坚尼浸浴晒丰满上围

从黄滢仴发布的相片可见，她身处充满热带风情的度假村，身上穿著一套极为抢眼的橙黄色比坚尼。这套泳衣设计简约而不失性感，挂颈式的上身设计，中央还缀有精致的宝石装饰，巧妙地突显了她傲人的上围和深邃的乳沟。在其中一张全身照中，黄滢仴站在石阶上，摆出S形曲线甫士，纤细的蜂腰与一双白皙修长的「逆天长腿」一览无遗，腰间随意系上的花卉图案薄纱，更添几分妩媚风情。而在另一组于岩洞温泉拍摄的相片中，她浸泡在水中，阳光洒落在她白滑的肌肤上，画面唯美动人，丰满的「导弹级」上围，在水的映衬下更显澎湃，让网民大饱眼福，纷纷留言大赞她是「真人版娜美」，性感指数爆灯。

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「学霸」黄滢仴读艺训班加入TVB

外形出众的黄滢仴，其实是一位毕业于香港大学的「学霸」。她于2021年报读第31期无线电视艺员训练班，毕业后随即加入J2台，成为J2ER之一。黄滢仴自小便热爱表演，可谓文武双全，不仅精通钢琴，更擅长拉丁舞、中国舞及古典舞等多种舞蹈。过去在综艺节目《全城一叮》中，她与拍档吴兆麟大跳火辣拉丁舞，更在台上演绎高难度的「人肉风火轮」动作，令人印象深刻。

黄滢仴凭《爱回家》成功入屋

黄滢仴入行后除了担任《Hands Up》主持和在灵异节目《直播灵接触》中扮演「白无常」外，她也积极参与剧集演出，在多部剧集中担任绿叶角色，包括在剧集《爱回家之开心速递》中，她就曾以贾名媛秘书、手摇饮品店员，甚至是年轻版的谭校长太太等多个不同身分客串登场。尽管戏分不多，但她仍在各个范畴中努力磨练演技，从《我推的野男Live》到剧集《婚后事》、《金式森林》，黄滢仴正一步步累积演出经验，获得不少网民追捧。

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