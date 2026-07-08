非份之罪丨石棺禁恋结局抢先睇 Big Boss系赖慰玲？ 惊爆再多一人死亡 邓智坚秒速变脸超心寒

由王心慰（Amy姐）监制的TVB另类写实剧集《非份之罪》昨晚（7日）播出的单元二「石棺禁恋」剧情讲述「小雪」叶靖仪转做污点证人，「一坚」邓智坚、「伟锡」方绍聪及「细傻」唐嘉麟在庭上互笃，最终方绍聪和唐嘉麟被判误杀罪成，邓智坚因协助非法处理尸头被判监十个月，小雪则免予控诉。另边厢，「Cathy」赖慰玲昏迷数月后醒来，坚信「阿Ben」蔡志恩之死另有内情。

「石棺禁恋」结局暗藏超大洋葱

赖慰玲成功赢取叶靖仪信任及依靠，惊揭叶靖仪原来一直仍有暗地为邓智坚办事，就是找出蔡志恩生前藏起的巨款。今晚（8日）播出的大结局剧情将会反转再反转，由于叶靖仪「办事不力」，邓智坚开始露出狐狸尾巴、疯狂打骂叶靖仪；为了解决两难处境，叶靖仪只能两边讨好赖慰玲及邓智坚，但偏偏两头唔到岸，就在三人互相计算及防范之下，再有一人离奇死亡，最终结局更暗藏超大洋葱。

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叶靖仪展现青春活力及甜美笑容

今晚「石棺禁恋」单元结局除了追寻真凶过程精彩刺激，亦有不少暖心感人位。其中一幕重点场口，绝对是赖慰玲与叶靖仪的沙滩砌城堡戏，除了是赖慰玲与叶靖仪的CP感及温馨互动够吸引，叶靖仪在场口中展现的青春活力及甜美笑容，亦是极大卖点，赖慰玲受访时就曾公开表示，拍摄时一度被叶靖仪的青春感融化：「睇住著晒短裤、活力四射嘅叶靖仪喺度玩沙，我就忍唔住谂：『有冇搞错，真系太青春喇！』」其实赖慰玲与叶靖仪之所以如此有CP感，全因二人之前曾合作J2综艺节目《CP 训练营》，当时赖慰玲是叶靖仪的演戏导师，这点亦是监制「撮合」二人再合作的原因。而基于二人当时建立的默契，这次在《石棺》中重聚自然份外投契，叶靖仪更不止一次大赞赖慰玲对她的照顾无微不至，除了会与叶靖仪分享拍戏心得及分析剧本角色，赖慰玲还会陪叶靖仪饮珍珠奶茶及交换「少女心事」，二人戏里戏外都有著极深厚感情。

邓智坚「一秒变面」晒教师级演技

至于凭仅播出两集的《石棺禁恋》，已成功与吴沚默及叶靖仪建立非常CP感的赖慰玲，更因而获封「百搭闺密」，十分搞笑。除了吴沚默与赖慰玲的超微妙关系，邓智坚在单元中的教师级演技亦是亮点之一！昨晚一幕，当邓智坚怀疑叶靖仪因为心系赖慰玲违抗自己指令时，原本还好声好气温柔称呼叶靖仪「傻妹」的他，忽然「一秒变面」，边扯叶靖仪头发、边以极度凶狠兼咬牙切齿Tone向叶靖仪狠狠吐出：「你唔系假戏真做阿嘛，你以为佢真系你个Friend呀？你唔系唔记得佢条仔系点死？你见到佢𠮶阵有冇心虚？」，表情及声线均令人极度心寒。叶靖仪向邓智坚「报告」前的「5秒神转折内心戏」亦做得十分不俗！由于迟迟未能按邓智坚吩咐找到「隐藏巨款」，叶靖仪先是怀著诚惶诚恐的心情准备「面圣」，不过经过一、两秒犹豫后，叶靖仪终下定决心，并努力挤出「公关式笑容」敲门准备面对邓智坚，短短5秒已清楚展现角色的复杂情绪，相当有潜质！

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