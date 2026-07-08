前港姐亚军陈桢怡「车厢除裤」惹人遐想  超低胸展诱惑上围  五官完美国色天香

现年29岁的2020年度港姐亚军陈桢怡（Celina），近日因意外撞样惩教署的AI女团成员「草草」而成为网络热话，人气即时急升。陈桢怡向来以高䠷身材和精致五官见称，被不少粉丝封为女神。近日，她于IG上载多张福利图，将自身优点全部显露，引发网民热议。陈桢怡五官完美国色天香

在最新发放的照片中，陈桢怡的爆灯颜值再次成为焦点。她化上精致的妆容，大地色系的眼影配上水润的唇妆，让她本已立体的五官显得更加深邃迷人，在镜头前散发著国色天香的气质，精致得令人惊讶。

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陈桢怡超性感展诱人上围

除了惊人美貌，陈桢怡的性感战衣更是让粉丝看得血脉沸腾。她穿上一件黑白直纹的低胸吊带背心，中间的镂空设计尽骚其丰满身材和纤细的腰肢，完美展现了她长期坚持健身的成果。这身打扮不仅时尚，更将她的身材优势发挥得淋漓尽致。

陈桢怡剥开裤头钮好狂野

在一系列照片中，其中一张她于车厢中由上而下俯瞰的角度更是极尽诱惑之能事。画面中，陈桢怡慵懒地安坐，镜头聚焦在她的纤腰和长腿上，而最令人想入非非的，是她解开了牛仔裤的裤头钮扣，不经意地露出小腹肌肤，性感程度极高，为粉丝带来无限的遐想空间。

网民赞陈桢怡身材顶级

这组照片一出，立即引来大批网民留言激赞，纷纷表示：「太犯规了」、「这身材真的顶级」、「不愧是女神，什么风格都能驾驭」。看来陈桢怡这次凭著AI热潮，加上自身的性感魅力，人气将会更上一层楼。

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