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五索激罕曝光大仔靓仔样 尽得爸爸优良基因 再贴女儿合照否认偏心：唔好谂埋一边

影视圈
更新时间：18:30 2026-07-08 HKT
发布时间：18:30 2026-07-08 HKT

「五索」钟睿心自从2025年爆出百亿已婚大生银行主席马清铿相恋10年兼育有4个仔女后，五索迅即成为网络红人，经常在IG大晒奢华生活，而且更毫不忌讳大爆与马生的亲密关系，她近期亦在社交媒体分享育儿日常，激罕曝光大仔与女儿的精致容貌。

五索帅气仔仔引来网民关注

五索一直亲力亲为照顾仔女，近日趁着假期与小朋友出海玩乐并在IG贴上片段，片中所见，五索与子女一起置身海中玩水，她更于IG story中激罕曝光了仔仔的帅气侧面样貌，五索昨日更贴上与女儿穿上母女装的相片，随即引来大批网民关注。

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五索儿子侧面轮廓非常精致

五索早前在IG贴上与仔女出海的相片并说：「看到最后会令你有惊喜，真实的妈妈生活。」相中看到五索与仔女玩得极开心，但以猫猫emoji遮去仔女的容貌，不过仍有网民留言：「真正的生活写照。」、「在水中散发母爱，果然出水芙蓉。」、「好妈妈。」其后五索在限时动态再贴相，意外曝光了儿子的侧面样子。片中所见，五索的儿子侧面轮廓非常精致，拥有高挺鼻梁，皮肤白晳，尽得爸爸的优良基因，不少网民纷纷留言大赞：「侧面好靓仔！」、「五官好精致，长大一定是个美男子」、「完全可以入行做明星、当童星出道！」

五索再贴上与女儿合照否认偏心

昨日五索再贴上与女儿的合照并说：「好多人成日都话我好偏心！我可以同你讲绝对没有！五个一样咁锡！第一个一定系最难忘，第二个有新鲜感，第三个好珍惜，第四个先系女好难真系唔锡，第五个最细𠮶个一定锡！所以咪就系平等的爱啰，讲极你哋都唔信，咁啱系同女女影多啲相啫，唔好再谂埋一边。」五索曾公开透露其其中一名儿子确诊 ADHD（注意力不足过动症），由于儿子病情曾致半夜情绪失控狂喊，加上繁重的事业压力，令她一度身心崩溃，两母子在深夜抱头痛哭，直言那一刻「觉得自己好失败」，她她更因此出现严重脱发，作为过来人，五索深刻体会到照顾特殊需要儿童的辛酸。近年她积极与慈善机构合作，她深信大人必须先「企稳阵脚」，才有力量继续支撑家庭并帮助孩子。

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