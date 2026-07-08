徐荣被卢宛茵怪责做「花生友」唔帮拖 开腔剖白：尊重意见受教 胡敏芝首献泳装演出戴假胸上阵

徐荣与施焯日、吴伟豪与胡敏芝等到观塘宣传剧集《非份之罪》，他们主演的单元即将播出，演徐荣太太的陈炜，在预告片中有吸睛画面，更与卢宛茵大打出手，而胡敏芝更会戴上假胸泳装示人，看到早年的自己，胡敏芝也不禁吓一吓。

徐荣收视靠陈炜卢宛茵大打出手

徐荣与施焯日在剧中同是弱智人士，徐荣指公司之前出了太多类似的成功角色，因此他也取材，发现很多病人有服药改善生活的情况，因此也作为其演出的参考。至于剧中施焯日只是轻度智障，笑言做自己便可以，表现出更天真澜漫的感觉。徐荣指角色设定特别，有很多女人埋身，问到与陈炜多亲热戏？他笑言，「没有了，就这一场。（可惜？）可惜但没有遗憾！（怕被太太扭耳仔？）不怕但有压力！」又笑言收视当然要靠炜哥，因她与卢宛茵大打出手，他与施焯日被吓到的表情非常真实。

徐荣回应卢宛茵被质疑演技

谈到《星岛头条》独家报道卢宛茵被女导演质疑演技，卢宛茵指和陈炜同样「食花生」，对此徐荣认为做演员会尊重现场人士的意见，大家都有自己角度去讨论，也会受教。对于女儿包包升读中一，他指女儿升学顺利，只是心仪学校较远，家住大埔要到港岛上学，虽然升中了，但他仍不放心女儿搭公共交通上学，会考虑包车让女儿和同学一起上学，否则就自己辛苦点。施焯日即笑言屋企也离电视城好远，徐荣闻言即称，若有亿元身家会帮他。

胡敏芝首度泳装演出吓亲自己

胡敏芝与吴伟豪受访，谈到见自己的泳装演出即「哗」一声，她指己忘了当时情况，所以看到泳装画面也吓一吓，是她首次泳装演出，她指剧中要戴假胸演出，因此心口黐了不少胶纸，不过现实中是「太平公主」，所以当时也好好感受了这份重量。至于吴伟豪指自己也有泳裤亮相，之前其他演出也穿着过。

