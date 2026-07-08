Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

徐荣被卢宛茵怪责做「花生友」唔帮拖 开腔剖白：尊重意见受教 胡敏芝首献泳装演出戴假胸上阵

影视圈
更新时间：17:45 2026-07-08 HKT
发布时间：17:45 2026-07-08 HKT

徐荣与施焯日、吴伟豪与胡敏芝等到观塘宣传剧集《非份之罪》，他们主演的单元即将播出，演徐荣太太的陈炜，在预告片中有吸睛画面，更与卢宛茵大打出手，而胡敏芝更会戴上假胸泳装示人，看到早年的自己，胡敏芝也不禁吓一吓。

徐荣收视靠陈炜卢宛茵大打出手

徐荣与施焯日在剧中同是弱智人士，徐荣指公司之前出了太多类似的成功角色，因此他也取材，发现很多病人有服药改善生活的情况，因此也作为其演出的参考。至于剧中施焯日只是轻度智障，笑言做自己便可以，表现出更天真澜漫的感觉。徐荣指角色设定特别，有很多女人埋身，问到与陈炜多亲热戏？他笑言，「没有了，就这一场。（可惜？）可惜但没有遗憾！（怕被太太扭耳仔？）不怕但有压力！」又笑言收视当然要靠炜哥，因她与卢宛茵大打出手，他与施焯日被吓到的表情非常真实。

徐荣回应卢宛茵被质疑演技

谈到《星岛头条》独家报道卢宛茵被女导演质疑演技，卢宛茵指和陈炜同样「食花生」，对此徐荣认为做演员会尊重现场人士的意见，大家都有自己角度去讨论，也会受教。对于女儿包包升读中一，他指女儿升学顺利，只是心仪学校较远，家住大埔要到港岛上学，虽然升中了，但他仍不放心女儿搭公共交通上学，会考虑包车让女儿和同学一起上学，否则就自己辛苦点。施焯日即笑言屋企也离电视城好远，徐荣闻言即称，若有亿元身家会帮他。

胡敏芝首度泳装演出吓亲自己

胡敏芝与吴伟豪受访，谈到见自己的泳装演出即「哗」一声，她指己忘了当时情况，所以看到泳装画面也吓一吓，是她首次泳装演出，她指剧中要戴假胸演出，因此心口黐了不少胶纸，不过现实中是「太平公主」，所以当时也好好感受了这份重量。至于吴伟豪指自己也有泳裤亮相，之前其他演出也穿着过。
 

最Hit
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
40分钟前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
6小时前
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
即时国际
7小时前
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
影视圈
5小时前
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
影视圈
8小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
7小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
2026-07-07 14:04 HKT
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
4小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
12小时前
郭少芸入住内地豪华养老院？ 因一事乐而忘返不愿离开 吸金力惊人年收百万租金成楼后
郭少芸入住内地豪华养老院？ 因一事乐而忘返不愿离开 吸金力惊人年收百万租金成楼后
影视圈
7小时前