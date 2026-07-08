91岁罗兰惊爆左耳突发失聪：完全听唔到嘢 医生急劝打针补骨 曾跌伤留医8日依赖拐杖出入

91岁的金像影后罗兰，近日（6日）在尖沙咀出席新世界娱乐成立记者会时，惊爆自己身体出现突发状况，左耳突然完全失聪。在活动当天，罗兰需要依赖拐杖助行，并由外籍佣人寸步不离地贴身照顾。罗兰剖白近期的健康变化，直言现在年纪大了，记性明显变差，左耳更是在某天「忽然间听唔到嘢」。这突如其来的听力丧失令人担忧，但医生解释这是年纪迈入高龄的自然退化现象。此外医生亦关注她的骨骼状况，建议她接受打针治疗以「希望补返啲骨」，但罗兰表示疗程需要一段时间观察，看看身体是否能承受。尽管身体机能下降，罗兰仍以积极乐观的心态，面对岁月考验。

罗兰曾家中跌倒出入用拐杖

罗兰除了突发失聪，早前在家中的跌倒意外亦让人担心。数月前，她因心急走到客厅听电话而不慎猛烈跌倒，「成个人挞咗喺厅」，痛得无法自行站立，最终由工人姐姐召唤救护车送院，留医足足8日进行详细检查。虽然目前身体已逐渐好转，但毕竟年事已高，康复期较漫长，现在出入必须依赖拐杖，她笑言拿著拐杖行路会有安全感，步伐也更小心。同时她的生活习惯亦有巨大改变，因牙齿欠佳及消化力大不如前，日常饮食只能以极度软烂的食物为主。不过令人欣慰的是，她现在睡眠质素极佳，笑言随时随地都能入睡，睡醒一会又想再睡，加上有外佣细心照料，她呼吁大家无须过度担心。

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罗兰去年官网除名离巢TVB

罗兰现时与TVB已结束多年合作关系，去年11月，罗兰被发现从TVB官网艺员名单中除名，正式离巢。她其后坦言并非自己要求离开，而是电视台没找她续约。不过豁达的罗兰对此并未感到不开心，她表示自己早已年届超龄，因此对不再续约看得很开。这次和平分手标志著她作为TVB「长青树」的合约生涯划上句号，将更多时间留给自己休养生息。

罗兰坦言未有打算退休

罗兰从1939年代粤语长片时期出道至今，陪伴无数观众成长。即使年过90，她曾强调未有打算退休，原因是医生曾叮嘱，一旦停止工作，脑袋便容易衰退，为保持头脑灵活，只要身体状况许可，她坚持继续拍戏，将一生奉献给演艺事业。

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