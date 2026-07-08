Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

91岁罗兰惊爆左耳突发失聪：完全听唔到嘢 医生急劝打针补骨 曾跌伤留医8日依赖拐杖出入

影视圈
更新时间：17:30 2026-07-08 HKT
发布时间：17:30 2026-07-08 HKT

91岁的金像影后罗兰，近日（6日）在尖沙咀出席新世界娱乐成立记者会时，惊爆自己身体出现突发状况，左耳突然完全失聪。在活动当天，罗兰需要依赖拐杖助行，并由外籍佣人寸步不离地贴身照顾。罗兰剖白近期的健康变化，直言现在年纪大了，记性明显变差，左耳更是在某天「忽然间听唔到嘢」。这突如其来的听力丧失令人担忧，但医生解释这是年纪迈入高龄的自然退化现象。此外医生亦关注她的骨骼状况，建议她接受打针治疗以「希望补返啲骨」，但罗兰表示疗程需要一段时间观察，看看身体是否能承受。尽管身体机能下降，罗兰仍以积极乐观的心态，面对岁月考验。

罗兰曾家中跌倒出入用拐杖

罗兰除了突发失聪，早前在家中的跌倒意外亦让人担心。数月前，她因心急走到客厅听电话而不慎猛烈跌倒，「成个人挞咗喺厅」，痛得无法自行站立，最终由工人姐姐召唤救护车送院，留医足足8日进行详细检查。虽然目前身体已逐渐好转，但毕竟年事已高，康复期较漫长，现在出入必须依赖拐杖，她笑言拿著拐杖行路会有安全感，步伐也更小心。同时她的生活习惯亦有巨大改变，因牙齿欠佳及消化力大不如前，日常饮食只能以极度软烂的食物为主。不过令人欣慰的是，她现在睡眠质素极佳，笑言随时随地都能入睡，睡醒一会又想再睡，加上有外佣细心照料，她呼吁大家无须过度担心。

相关阅读：罗兰两个月前再跌伤身体状况响警号 行动缓慢需工人搀扶 亲解离巢真相：有嘢做都唔想退休

罗兰去年官网除名离巢TVB

罗兰现时与TVB已结束多年合作关系，去年11月，罗兰被发现从TVB官网艺员名单中除名，正式离巢。她其后坦言并非自己要求离开，而是电视台没找她续约。不过豁达的罗兰对此并未感到不开心，她表示自己早已年届超龄，因此对不再续约看得很开。这次和平分手标志著她作为TVB「长青树」的合约生涯划上句号，将更多时间留给自己休养生息。

罗兰坦言未有打算退休

罗兰从1939年代粤语长片时期出道至今，陪伴无数观众成长。即使年过90，她曾强调未有打算退休，原因是医生曾叮嘱，一旦停止工作，脑袋便容易衰退，为保持头脑灵活，只要身体状况许可，她坚持继续拍戏，将一生奉献给演艺事业。

相关阅读：91岁罗兰低调离巢后近况流出定下「最新目标」 曾跌伤入院出入需拐杖辅助 神秘女士悉心照料

最Hit
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
40分钟前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
6小时前
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
即时国际
7小时前
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
影视圈
5小时前
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
影视圈
8小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
7小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
2026-07-07 14:04 HKT
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
4小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
12小时前
郭少芸入住内地豪华养老院？ 因一事乐而忘返不愿离开 吸金力惊人年收百万租金成楼后
郭少芸入住内地豪华养老院？ 因一事乐而忘返不愿离开 吸金力惊人年收百万租金成楼后
影视圈
7小时前