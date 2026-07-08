非份之罪丨罗冠兰因王心慰出山为复仇黑化 自认有点挑剔否认退休：技术上问题冇监制揾我

由金牌监制王心慰（Amy）操刀的TVB全新剧集《非份之罪》已经进入第二周，改编自2016年轰动全港的「荃湾工厦石棺藏尸案」，由邓智坚、赖慰玲、吴沚默和上位小花叶靖仪主演单元故事「石棺禁恋」将于今晚播映大结局，「一亿杀机」、「危险游戏 」、「肮脏的子弹」与及「恐怖情人」将分别播映。

罗冠兰直言因监制王心慰而参演

罗冠兰今日（8日）观塘宣传剧集《非份之罪》，罗冠兰指已久未拍剧集，自认有点挑剔，若剧本吸引到都会想拍剧。她直言因监制王心慰而参演，因曾合作在《烈火雄心》中演群姐，加上今次故事、人物感情和故事好深入。冠兰姐又笑言要澄清，没拍剧是因为没人找，可能现在监制太后生，不知道有她这位演员，今次演出也有很多事未试过，例如穿囚犯服等。

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罗冠兰展现难以预估的阴暗面

今次罗冠兰在单元「危险游戏」饰演主角袁洁清，表面上是她最手到拿来的慈母，但角色后期会因为复仇而大爆发，展现出令人难以预估的阴暗面。《非份之罪》是王心慰退休前的作品，罗冠兰表示不舍，也曾与对方说即使退休，可以1、2年监制一部，会令演员有得著，问对剧集有戏瘾？罗冠兰笑言有，但以前拍摄方式，同时以多部摄影机拍较有趣，是技术上问题，加上现在没监制找她。问可有作品引起她的戏瘾？她称谈不上想演出，但的确有令她重拾追剧兴趣，如佘诗曼主演的《正义女神》等。

罗冠兰觉卢宛茵被导演质疑演技感奇怪

对于同剧的卢宛茵（Madam）自爆拍摄时被导演质疑演技，罗冠兰表示若演出时有意见都会讨论一下，了解原因、是否做得不好，是否个人因素，会先了解，自认是听导演话的演员：「作为演员都明白导演会有计划，但有理由、责骂，我觉得礼貌都好基本，如果唔系带恶意，我都会同对方倾倾。但Madam这个Case好奇怪，听讲系年轻女导演，Madam嘅年资、年纪大都比佢大，我听到Madam讲、睇报道，未必系演员出问题，或者导演要考虑一下自己嘅沟通方法，我自己就不太理解。」

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罗冠兰曾因教导后辈演戏被质疑

罗冠兰在1982年加入香港话剧团，是剧团的首席演员，曾参演超过100套舞台剧，多次获得舞台剧演员奖。罗冠兰在90年代开始参与拍摄电影及电视，试过凭电影《我和春天有个约会》「金露露」一角，成功夺得第14届《香港电影金像奖》的「最佳女配角」一奖。罗冠兰1994年起参与TVB剧集之演出，一向有「TVB黄金绿叶」之称，曾在《烈火雄心》、《天子寻龙》、《笑看风云》等都有令人难忘的演出，不过自2009年，罗冠兰拍毕剧集《Only You 只有您》后有一段长时间无参演任何剧集，近年主力作育英才，自认是严师的罗冠兰却曾因教导后辈演戏而被质疑，罗冠兰感慨如果自己是好出名的演员，后辈会好开心得到指点，她却谦称自己并非出名艺人，只是个老师，有时教导别人反有点自讨没趣，因此拍摄时很少开口教年轻演员，却又被指不肯教人。