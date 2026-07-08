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波波黄婧灵北上交流亲民爆灯 与学子食饭打波零隔膜获激赏 大赞师生互动治愈人心

影视圈
更新时间：16:16 2026-07-08 HKT
发布时间：16:16 2026-07-08 HKT

黄婧灵（波波）凭借骄人身材与爽朗个性，由TVB综艺节目弹起，获封「新一代咪神」，近年她活跃于剧集与综艺，工作排得密密麻麻。日前波波百忙中抽空参与张振兴伉俪书院举办的「穗港同心：华南师范大学体艺交流学习团」，随近百师生远赴广州交流。波波全程零架子，跟中学生打成一片，齐齐体验大学饭堂、饮珍珠奶茶，更将欢乐时光剪成Vlog开心Share。

波波获邀参与生涯规划交流团 

是次交流团以生涯规划为主题，由张振兴伉俪书院魏语然副校长亲自带队，参观了广州华南师范大学、广州中医药大学以及文化古迹陈家祠。波波有幸获邀参与，与多名师生和家长同行，一行人浩浩荡荡，气氛热闹。波波在社交网接连发文，兴奋写道：「以前读筲官嘅时候，成日都听张振兴打波好劲，估唔到今次竟然可以同张振兴嘅学生一齐，缘份。」

波波亲民互动有求必应

难得重返校园，波波全程表现得比学生还要兴奋。在大学参观期间，她完全融入同学堆，合照有求必应，一时举V、一时竖起手指公赞好，甚至在饭堂一齐排队「试食」学生餐。波波「美食新闻报道」主播上身，开怀大吃，又买珍珠奶茶消暑尽显吃货本色；其后，又跟学生打篮球，众人打成一片，画面温馨又搞笑。

波波圆少年交流梦

事后，波波在社交网分享，笑言读大学时没太多交流机会，这次算是弥补了一点小心愿。她更大赞张振兴的同学：「睇到张振兴学生同老师副校们可爱嘅互动，治愈了我一天。祝！学业进步啊！听书啊！」最后，波波不忘感谢香港慈善总会主席郑苏薇女士及魏语然副校长的悉心安排，更以「大姐姐」口吻向同学喊话：「你哋啲老师同校长几锡你哋！争气啊！加油！」
 

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