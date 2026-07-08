何超莲、王敏奕两大美女罕同框斗靓 三房千金晒白滑肌肤丰满上围 「家嫂」靠一特点平分秋色

赌王何鸿燊三房千金何超莲，近日在时尚派对中，与曾志伟新抱王敏奕同框亮相，随即成为全场焦点。她们不约而同地选择了黑色作为战衣，却以截然不同的风格，完美演绎了高贵典雅与型格时尚两种极致魅力，何超莲一直被誉为「最美千金」，当晚的造型散发著脱俗的女神气质，她身穿一袭极简设计的黑色露肩长裙，俐落的剪裁完美勾勒出她S形曲线，平滑的肩颈线条与精致的锁骨在简洁的设计下更显突出，流露出一种不经意的性感。

何超莲白滑肌肤增添少女感

何超莲为了配衬这身简约而不失隆重的造型，在细节上也下足了功夫。无论是将一头焦糖啡色的秀发自然披散，还是梳起俐落的盘发，都展现出不同的风格。当天她以清透的底妆突显出完美肤质，深邃的眼妆，令双眼更显迷人有神，再配上玫瑰色唇膏，则为整体妆容增添了青春气息。

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王敏奕晒香肩甜美笑容俘虏网民

同场的王敏奕则以一身充满设计巧思的挂颈露肩晚装，展现出她独有的型格与气场。这件晚装最大亮点在于其不对称的领口设计，一侧加入了白色拼布细节，营造出强烈的视觉冲击。何超莲在社交平台分享二人的同框靓相，马上引发热烈讨论，网民反应空前一致，认为两人美得各有千秋。当中被网民暱称为「家嫂」的王敏奕收获了大量好评，粉丝激动留言「家嫂好靓女」、「家嫂完胜」，更直接高呼「王敏奕好美啊！」。而何超莲的女神气质同样备受追捧，其白滑皮肤让网民羡慕不已，也有粉丝特别指出「超莲的盘发特别好看」。可见两人的魅力确实深入民心，这次的黑裙造型对决，最终在一片赞美声中以打和结束。

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