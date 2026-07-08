谢婷婷无预警宣布秘婚1周年 披低胸白婚纱挺巨肚嫁外籍老公 海边浪漫婚礼全曝光

现年43岁、谢贤与狄波拉的细女兼谢霆锋胞妹谢婷婷，自从诞下大女Sara后便定居加拿大温哥华，生活作风一直极为低调。去年她再为外籍另一半Mathew诞下细仔Brooklyn Milne，囝囝今个月即将满1岁。一直未有对外公开两人婚姻状况的她，今日却无预警地在社交平台上抛出震撼弹，惊喜公开多张唯美婚照，确认原来两人已秘婚一年！

谢婷婷穿低胸婚纱海边浪漫行礼

从曝光的照片可见，这场浪漫的婚礼于一年前在加拿大托菲诺（Tofino）的海边举行，景致开扬优美。当日谢婷婷与老公Mathew的状态堪称一流，谢婷婷舍弃了繁复隆重的传统婚礼服饰，换上一袭极致简洁的白色低胸婚纱登场，脚踏舒适便鞋，打扮随性却不失优雅。虽然婚纱款式并非极度性感，但却完美衬托出谢婷婷一流的颜值与身材，散发出一种低调却极具诱惑的吸睛魅力，令人眼前一亮。

相关阅读：谢婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG泄顶级富豪会所会员身份 豪缴XX万入会与钟嘉欣同好

谢婷婷大女Sara化身最萌花女

整场婚礼最引人注目的，莫过于当时谢婷婷仍未诞下细仔Brooklyn Milne，她挺着巨肚在翠绿草地上与Mathew深情对望、双手紧握，举手投足间流露著深厚的爱意。大婚日子除了有两位主角外，大女儿Sara亦在场见证父母的重要时刻。Sara当日化身可爱乖巧的小花女，头上佩戴著精致的花环，手持鲜花，谢婷婷更弯腰与爱女甜蜜锡锡，画面温馨满泻，尽显母爱。

谢婷婷确认已结婚1年

谢婷婷在IG感性地写下：「Year One. The four of us. ILYSM」，并标注了丈夫的帐号，以最简单真挚的文字纪念这个秘婚一周年的大日子。帖文一出即获大批网民送上「Happy 1st wedding anniversary!!」等祝福，谢婷婷亦亲自回复：「Thank you!」。

谢婷婷曾与安志杰屡传婚讯

谢婷婷过去曾经历过几段备受瞩目的恋情，2009年她和安志杰公开恋情，拍拖期间非常甜蜜，男方更早已融入谢家生活，一度屡传婚讯。外界一直将两人视为金童玉女，可惜这段长跑最终在2013年遗憾告终，结束4年感情。与安志杰分手后，谢婷婷火速恋上社交界名媛李桂兰的儿子兼摄影师戴尚安。两人曾同游泰国并公开认爱，但恋情仅维持约一年，于2014年底和平分手。2016年底，谢婷婷和「鹰眼」谢洛美维纳（Jeremy Renner）因在香港合作而传出暧昧绯闻。当时谢婷婷曾暗示与对方发展中，不过男方其后否认恋情，谢婷婷后来亦澄清对方并非男友。

相关阅读：谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？