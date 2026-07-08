佐藤二朗卷职场欺凌风波陷4方角力 《周刊文春》再揭男方讲大话 网民狙击桥本爱 富士道歉火上加油

佐藤二朗与桥本爱的疑似骚扰及职场欺凌风波越演越烈，昨日（7日）富士电视台发声明为管理疏失导致2位演员遭受极大精神压力而道歉，但佐藤则发文指控富士偏袒桥本，更断言「以后也不想跟富士有任何牵扯」。然而今日（8日）《周刊文春》再来第二弹爆料，指佐藤曾向3位男演员发短讯透露桥本曾受性骚扰的私隐。

富士电视台公开调查结果

富士昨日在声明中表示，对于《夫妇别姓刑警》制作争议，在新闻报道和网上扩散发酵，导致网上出现大量针对相关人士的毁谤中伤、臆测和误解，使2名演员承受极大的精神压力与负担，「本公司在此深表歉意」。电视台为免再造成二次伤害，决定公开事件真相、外部律师的调查结果，当中提到佐藤在拍摄车内戏时有碰触了桥本的脸部，而桥本并未将之视为性骚扰。又证实佐藤要亲自和桥本讨论之后的肢体接触界线，但其言行相当激烈，在桥本的休息室指责女方「如果演戏有这么多限制，就应该事先说清楚」、「你是不是不该继续当演员」，以致桥本当场委屈爆喊。

富士电视台道歉难收科

及后富士透过外部律师调查认定，佐藤的行为确实超出一般可容忍的精神负担，「已构成骚扰行为」。而在拍摄完成后，富士曾居中调停，并协助佐藤向桥本道歉，怎料双方还未和解就被媒体曝光。最后富士向二人道歉，呼吁外界别再对他们诽谤中伤，或对事件再作出臆测。

佐藤二朗闹电视台偏袒桥本爱

但佐藤并未接受富士道歉，昨日更发文指责电视台偏袒一方，并向《跳跃大搜查线》外传剧导演本广克行道歉，及要求对方删掉他在剧中的所有戏份，更扬言「不想再跟富士有任何牵扯」。不过他今早再度发文，承认因要求删除戏份一事遭指责，被指其发言会影响幕后人员，故此佐藤已删除该发言并道歉。另外，他在事件爆发后首度接受《周刊新潮》访问，澄清去桥本休息室与她沟通时并未怒吼，指自己的言辞被断章取义。

佐藤二朗被诊断「抑郁状态」

佐藤更强调是剧组和桥本对身体接触标准「朝令夕改」，且隐瞒讯息导致误会。佐藤指剧集制作人起初透露桥本团队表明「关于日常场景的表演，你们不需要特别在意接触限制的问题」，却在其手指仅仅接触到桥本下巴就被当成严重问题。佐藤指之后曾问过制作人︰「具体上哪种接触不行？」但对方一直含糊其辞。佐藤指责富士管理疏失导致事件爆发，他更因此事以致睡眠障碍恶化，并被诊断为「抑郁状态」。

《周刊文春》再爆佐藤二朗讲大话

然而《文春》再爆料，指在律师调查事件期间，发现佐藤曾向3位同行男演员发短讯，透露桥本曾受侵害，并谎称桥本团队并未事先知肢体接触限制，律师更当场直接确认其中一道短讯。律师表示，如果是向有保密义务的法律代表透露此事作咨询，尚且可以理解。但向同事透露则是泄露桥本不想公开的讯息，涉及侵犯私隐，是极不洽当的行为。