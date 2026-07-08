王嘉慧有意挑战HYROX体能比赛 孖陈庭欣许诺《东张》团队包办80公里 为单车活动出力

王嘉慧、陈庭欣、「亚洲车神」黄金宝、香港男子公路单车运动员叶汉文和前单车港队运动员仇多明今日（8日）以动力大使身份出席「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」大型智能单车踏骑活动，呼吁各界踊跃参与，挑战累计骑行 120 万公里，象征全香港市民迎接回归祖国三十载，热爱运动的王嘉慧和陈庭欣即场许诺《东张》团队包办其中80公里，王嘉慧笑指多踩单车可练脚骨力，拍节目要追访时都可跑快些。

王嘉慧一开始即挑战「两个辘」

三位运动员分享踩单车的省力心得，当陈庭欣听到调较座椅高度可避免脚变粗时，在之后的踩单车为活动累积里数环节，陈庭欣要求调较坐椅高度，她们又许诺《东张》团队包办其中80公里，为活动出力。王嘉慧和陈庭欣受访时都说小学时就学踩单车，陈庭欣因怕受伤由四轮单车开始，循序渐进，反而王嘉慧一开始就挑战「两个辘」，笑谓小时候不怕跌到损手烂脚，但现在运动前一定做足拉筋热身，因以前练跳舞时就因无拉足筋而甩骹，她早前透露明年想尝试HYROX挑战自己，笑谓平时做健身很闷，HYROX有一连串训练，相信会更有动力去做。

陈庭欣反对「中年三宝」说法

陈庭欣笑指近年爱玩匹克球（Pickleball），但原来匹克球、跑步和HYROX竟被网民封为中年三宝，更以她为例子，她笑言很反对这个说法，指10几岁的青少年也有打匹克球，HYROX也不轻松，考验体力之余又重团队精神，问王嘉慧可会因此避玩HYROX？她表示不会，问到可会组《东张》队一起玩，王嘉慧即表示好提议，回公司时再呼吁一下，陈庭欣笑指区永权曾参加过，可由他带领，又指幕后摄影师体力好，拿著大机追访也不喘气。

九龙站豪宅沽出2000万靠家人意见

另外，王嘉慧早前以约2,000万元的沽出其位于九龙站豪宅区擎天半岛的自住单位，她谦称在投资方面不是太叻，都是家人给意见，会否再入市就要再观望。工作方面，王嘉慧称主力主持《东张西望》，近日亦报读了调解员课程，望日后能饰演专业人士。陈庭欣透露有份参与拍摄新剧《模范律师团》，最近都要中港两边走，很开心能首次与罗嘉良合作，笑言以前曾与他在马德钟的餐厅唱过K，虽然对方已忘记此事，但合唱完还有机会合作，感觉非常神奇。