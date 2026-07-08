Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王嘉慧有意挑战HYROX体能比赛 孖陈庭欣许诺《东张》团队包办80公里 为单车活动出力

影视圈
更新时间：15:00 2026-07-08 HKT
发布时间：15:00 2026-07-08 HKT

王嘉慧、陈庭欣、「亚洲车神」黄金宝、香港男子公路单车运动员叶汉文和前单车港队运动员仇多明今日（8日）以动力大使身份出席「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」大型智能单车踏骑活动，呼吁各界踊跃参与，挑战累计骑行 120 万公里，象征全香港市民迎接回归祖国三十载，热爱运动的王嘉慧和陈庭欣即场许诺《东张》团队包办其中80公里，王嘉慧笑指多踩单车可练脚骨力，拍节目要追访时都可跑快些。

王嘉慧一开始即挑战「两个辘」

三位运动员分享踩单车的省力心得，当陈庭欣听到调较座椅高度可避免脚变粗时，在之后的踩单车为活动累积里数环节，陈庭欣要求调较坐椅高度，她们又许诺《东张》团队包办其中80公里，为活动出力。王嘉慧和陈庭欣受访时都说小学时就学踩单车，陈庭欣因怕受伤由四轮单车开始，循序渐进，反而王嘉慧一开始就挑战「两个辘」，笑谓小时候不怕跌到损手烂脚，但现在运动前一定做足拉筋热身，因以前练跳舞时就因无拉足筋而甩骹，她早前透露明年想尝试HYROX挑战自己，笑谓平时做健身很闷，HYROX有一连串训练，相信会更有动力去做。

陈庭欣反对「中年三宝」说法

陈庭欣笑指近年爱玩匹克球（Pickleball），但原来匹克球、跑步和HYROX竟被网民封为中年三宝，更以她为例子，她笑言很反对这个说法，指10几岁的青少年也有打匹克球，HYROX也不轻松，考验体力之余又重团队精神，问王嘉慧可会因此避玩HYROX？她表示不会，问到可会组《东张》队一起玩，王嘉慧即表示好提议，回公司时再呼吁一下，陈庭欣笑指区永权曾参加过，可由他带领，又指幕后摄影师体力好，拿著大机追访也不喘气。

九龙站豪宅沽出2000万靠家人意见 

另外，王嘉慧早前以约2,000万元的沽出其位于九龙站豪宅区擎天半岛的自住单位，她谦称在投资方面不是太叻，都是家人给意见，会否再入市就要再观望。工作方面，王嘉慧称主力主持《东张西望》，近日亦报读了调解员课程，望日后能饰演专业人士。陈庭欣透露有份参与拍摄新剧《模范律师团》，最近都要中港两边走，很开心能首次与罗嘉良合作，笑言以前曾与他在马德钟的餐厅唱过K，虽然对方已忘记此事，但合唱完还有机会合作，感觉非常神奇。

最Hit
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
即时国际
4小时前
国泰飞往伦敦客机在罗马尼亚上空一度失联　北约派战机升空警告
突发
3小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
2026-07-07 14:04 HKT
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
影视圈
5小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
9小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
4小时前
03:54
星岛申诉王 | 公屋走廊堆满包裹变私人仓库 直击揭户主影坛身份：我有囤物症
申诉热话
7小时前
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
影视圈
2小时前
70年代TVB花旦陈嘉仪罕现身 状况与真实年龄截然不同 网民惊叹岁月不催人：咁多年都冇变过
70年代TVB花旦陈嘉仪罕现身 状况与真实年龄截然不同 网民惊叹岁月不催人：咁多年都冇变过
影视圈
6小时前
公屋装修$10万完工？网民求教3至4人单位可行性 资深师傅话做得到：惟这2部份要落足本
公屋装修要悭钱? 网民求教3至4人单位$10万完工 资深师傅：做得到 惟这2部份要落足本
生活百科
21小时前