朱维德离世丨朱翁三年前曾误传死讯 其妻澄清揭丈夫意外跌伤头确诊认知障碍

人称「朱翁」的资深电视主持兼演员朱维德昨日（7月7日）安详离世，享年95岁。朱维德的FB专页「朱翁同行」今日（7月8日）宣布其死讯：「我们敬爱的朱翁，走完了他精彩的一生，与我们告别。此刻朱翁的家人希望能安静处理相关事宜，感谢各界的关心与体谅。谢谢您，朱翁。感谢您多年来的分享，也感谢您为香港留下的珍贵的足迹。RIP朱翁，一路走好。」

朱维德拥有「第一代旅游KOL」的美誉，对香港本地文化、地理和历史皆有极深厚的造诣与研究，同时他是TVB在1967年的开台首批十名员工之一，服务电视台长达53年，不过在2020年7月离开TVB，在2023年3月12日，网上曾疯传朱维德死讯。

相关阅读：「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅

朱维德证实患上认知障碍搬到护老院居住

朱维德已淡出幕前一段时间，他最后一套参演的剧集是《牛下女高音》，在他的演艺生涯中，不时都会饰演律师、医生或德高望重嘅角色，令人印象深刻。在2023年3月份，网上曾传出朱翁死讯，「维基百科」更加立即被网民改为于2023年3月12日逝世。随后网上亦不少悼念的文章和贴文，纷纷为他的死讯致哀，亦有不少网民留言表示深感可惜。不过有传媒向朱维德太太求证，朱太澄清并非事实，还指朱翁身体一向不太差，不过于2022年在街上意外跌倒撞伤头部，证实患上认知障碍，已搬到护老院居住需要以轮椅代步。

相关阅读：92岁朱维德网疯传死讯 朱太澄清亲证丈夫患认知障碍透露现况