一九七一｜黄子华、许冠文、卫诗雅全员回归 林嘉欣华丽登场 《破·地狱》导演陈茂贤新作正式开拍

英皇电影在2024年推出的《破·地狱》以超越1亿7000万票房，成为香港电影史上最高票房华语电影，更荣获香港电影金像奖五项大奖。今年以原班人马回归并加入大量钻石阵容强强联手，正式宣布开拍华丽新作《一九七一》（暂名）。由陈茂贤导演亲自执笔的全新故事，聚焦1971年香港正式确立一夫一妻制的历史转折，以及时代变迁下的人性和情感交织。新片《一九七一》由英皇电影与猫眼电影出品，日前举行开镜拜神仪式，出席者包括英皇集团主席杨受成博士、陈茂贤导演、黄子华、许冠文、林嘉欣、卫诗雅、Iain Glen（伊恩格雷）、陈家乐、朱栢康、方中信、张继聪、周家怡、梁雍婷、钟雪莹、许恩怡、陈国邦、杨天宇、伍允龙、骆振伟、陈辉虹、何华超、冯勉恒、朱天、郭思及黎峻等。据知本片尚有更多秘密阵容参演，誓必令观众期待度更为升级。

陈茂贤《一九七一》从三妻四妾到一夫一妻制

陈茂贤导演表示：「《破·地狱》之后，我一直想拍一部以五、六十年代作为背景的电影，于是我和团队再努力从中发掘有趣的命题，直至想起『一夫一妻制』。在我们现代人的眼里，这是一种理所当然的婚姻关系，但是在六十年前还存在『大清律例』，容许男人三妻四妾。因此从纳妾制度蜕变成现今的一夫一妻制的过程，就是我今次要创作的故事方向。我很感恩老板杨受成博士的信任，给我这么大的自由度和资源创作，让我可以成就这个梦幻的演员组合。希望这部电影能让观众感受到当年香港的文化气息，同时探讨婚姻制度如何影响无数家庭与个人命运。」至于英皇集团主席杨受成博士表示：「很高兴再次与陈茂贤导演合作。《破·地狱》证明了电影只要讲好人物故事、注入真挚情感，必定能获得观众的欣赏。至于《一九七一》题材独特且剧本富有深度，我对这部新作充满信心。」

黄子华角色深不可测

陈茂贤导演及子华于片场受访抢先透露备受关注的全新人物故事，子华透露：「今次新片角色截然不同，可以说是深不可测，更加复杂，需要不停和导演去摸索。」对于与许冠文今次角色的关系，子华透露：「今次与许冠文（Michael）的关系跟《破·地狱》可说是完全相反，不论是两个角色之间的关系，到整部电影的架构都去了另一个层次。」；两年前《破·地狱》的佳绩有目共睹，今次再跟陈茂贤导演合作，子华坦言：「我们的默契越来越好，由《破·地狱》的一般听话，到今次完全听话。因为上次合作时大家意见略有不同，结果导演的想法带来好好的效果，所以我同许冠文先生今次完全投降，相信导演的抉择。」

许冠文赞新作格局宏大

至于备受子华肯定的陈茂贤导演则从容分享：「今次拍摄是享受大于压力，我相信每个电影人都会有一个拍年代故事的梦，所以过程好开心。」导演亦坦言跟子华、文哥再度合作默契更深：「今次《破·地狱》班底，加上一群非常好的演员，包括嘉欣，齐集一众很喜欢演戏的朋友大斗演技。」被问到值得期待的地方，子华闻言即大卖关子：「非常高兴，今次做了一样从影以来都未曾尝试过的事，非常满足，也不妨再多做！」《破·地狱》另一灵魂人物许冠文则表示：「每一次合作都有不同的火花。和陈导演及子华再度聚首，并不是重复，而是走到另一个阶段。今次的作品格局更大，充满年代感，台前幕后都非常投入。这种成长，是创作最有意思的地方，相信观众必定会有新鲜感之余，也会感受到我们整个团队的诚意。」

两大影后林嘉欣、卫诗雅演大状

另一边厢，两大影后林嘉欣、卫诗雅今次同样被陈茂贤导演考牌，双双坦言压力不轻，嘉欣透露为角色落足功夫：「导演要求演员要表现英式英文，因为角色在六十年代和拥有上流社会背景，又有一定学历，所以要应付角色独有要求。」提到陈茂贤导演给予的功课，嘉欣表示：「导演看得很仔细，考验自己即时反应，感觉好刺激，好大挑战。」嘉欣又指非常荣幸首次跟许冠文合作，而跟子华则相识十多年，在电影中也是破天荒首次合作！

卫诗雅、林嘉欣3度合作

至于第四度参演陈茂贤导演作品的Michelle表示今次充满新鲜感：「和以往的合作很不一样，感激导演一直对我好好，每次都会给我一些新的挑战。今次是年代戏，角色是专业的大状。」Michelle又透露与戏中同为大状的嘉欣关系亦师亦友：「我自己都紧张，不过我看到嘉欣的对白很长，众多专有名词，更加替她紧张。」Michelle更直言今次为二人第三度合作，自己一直和角色一样，都十分尊敬嘉欣，在片场私底下也会互相交流演技。

柏林影帝Iain Glen加盟

对于柏林影帝 —《权力游戏》Iain Glen惊喜加盟，陈茂贤导演深感荣幸：「能够邀得贵为柏林影帝的Iain Glen参演，绝对是我和剧组的荣幸，今次Iain的角色十分特别，加上他专业的演出，相信是观众绝不能错过的焦点。」而Iain Glen亦大赞剧组：「It’s a very well production, every scene we have done and every location we have been accessed are fantastic. I just have happy memories. All I can say is it’s been a luckily happy time.（这部作品的制作非常精良，我们拍摄的每一个场景、踏足的每一个拍摄地点都令人赞叹。这段经历为我留下了满满的美好回忆，只能说，这是一段无比幸运且快乐的时光。）」英皇电影、猫眼电影出品，陈茂贤导演率领《破·地狱》原班人马上阵，云集一众强大新加盟演员阵容的电影《一九七一》，现正火热拍摄中，敬请密切留意！