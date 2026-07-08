东张西望丨公屋野人父子霸后楼梯惹公愤 终极清场冇得留低 主播甘咏宁无惧恶言相向获赞得体

TVB资讯节目《东张西望》昨晚（7日）报道一宗「公屋野人父子」事件，有读者向节目组报料，最近几个月在石硖尾一幢公屋的公用后楼梯，被一对父子长期霸占，从影片中可见，这对父子将后楼梯当成自己的家，在地上摆放锅具、碗筷，席地而坐煮食吃饭。周围堆满了棉被、酒瓶、水壶及各种生活杂物，环境相当恶劣。

主播甘汶宁表现成为焦点

主播甘汶宁到场了解，儿子「肥哥哥」和母亲正在后楼梯用膳。当被问及为何不在家中吃饭时，「肥哥哥」表示「没事」，只说因为热。然而，其后现身的爸爸态度则十分恶劣，对拍摄团队怒目相向，坚称公共地方人人可用，更大声喝骂：「岂有此理！」、「走啊，去死！」事件在网上迅即成为热话，主播甘汶宁的表现，同样成为焦点。

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《东张》主持甘咏宁和摄制队连日去现场深入了解，原来，这家人「有屋归不得」的背后，是因为他们的公屋单位已变成「垃圾屋」，屋内杂物堆积如山，连站立的空间都没有，难以居住，一家三口竟然索性「移居」后楼梯。野人爸爸声称：「我喺度38年啦，旧屋搬过嚟，日日喺度瞓、喺度食，都冇返过屋企瞓。」他更在镜头前自揭曾与房署展开激烈大战：「话我摆啲垃圾喺度，叫咗30几条友嚟，我话全部走！我攞把刀出嚟，啲差佬都上埋嚟。𠮶阵我打大赤肋，坐喺中间䢂口。30几个保安，我话你敢？我就劈佢。」甘咏宁尝试与「肥哥哥」沟通，但「肥哥哥」表示不需要社工帮忙，在旁的妈妈收拾东西准备离开，不过妈妈听到甘咏宁的追问，忍不住落泪。野人爸爸突然回来加入战团，期间态度极为强硬并多次声大夹恶质问：「你哋东张西望，有乜嘢望？公众地方即系大家地方，点解唔可以坐？夜晚喺出面瞓觉唔得咩？走廊你㗎？咩走火通道呀，有火警班人烧晒啦！」野人爸爸理直气壮大闹，一边对手指指驱赶摄制队，另一边厢又继续同甘咏宁倾偈，行径令人难以捉摸。拍摄期间有职员到场，并要求《东张》团队离开。

《东张》摄制队第二天再回到现场，见到大批房署职员和保安出现，「肥哥哥」见状即躲回家中避风头，到了另一日再有大批保安到场，要求「肥哥哥」清走后楼梯所有杂物，他来来回回不停将物品搬回家门口，再用胶箱和手推车将全部杂物搬走，保安一直留守监督，直至后楼梯完全清场为止。房署回复《东张西望》查询时表示，屋邨办事处于2024年9月至10月期间发现有住户在走廊放置杂物及在后楼梯进食休息，经多次会面劝喻及发出书面警告后，根据「扣分制」向住户扣7分，当时情况已经有所改善。至今年6月中再次发现违规，再扣7分，累计已被扣14分，办事处已将个案转介社会福利署提供协助。 报料人示：「我希望社会福利署或者其他部门可以帮呢家人，佢哋或者可能都系逼于无奈。」

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事件播出后引起网民热烈讨论，有人认为一家三口可能有难言之隐，希望社福机构能真正介入协助，有人说：「个老婆疑似有苦衷，睇嚟应该太惊个火爆老公，会唔会唔敢逆佢意，唯有服从硬食...好惨。」、「见到个阿妈有苦说不出有啲心悒，屋企人咁样真系好难受。」但亦有不少对甘咏宁的表现极为赞赏，采访期间被态度恶劣的野人父子严厉喝斥及辱骂，更被野人爸爸试图用武力驱赶摄制队，但甘咏宁未有被吓怕，依然继续追访：「好佩服女主持靓女甘仔，勇敢又识步步前进问，但真的要小心，因为呢类人突然间会失控小心安全。」、「东张个女主持和摄影队真系好勇敢，希望你哋小心啲，香港靠晒你地啦。」、「女主持表现勇敢，有胆色兼说话得体，赞一个！」2025年港姐出身的甘咏宁落选加入TVB并安排在《东张西望》任主播，甘咏宁毕业于香港修读社工系硕士，入行前任职为注册社工，她曾表示很喜欢接受挑战，当日硕士毕业后，未有从事人力资源或市场分析等高薪工作，反而加入极具挑战性的社福界，成为一名注册社工。