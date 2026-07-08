MC张天赋红馆首场被纸炮吓亲表情可爱爆灯 被嘉宾陈蕾狠批初印象「轻浮死𡃁仔」 自嘲回气慢拒除衫散热

MC张天赋昨晚开始于红磡体育馆举行一连五场《E=MC² 演唱会2026》，首场邀请陈蕾、Billy Choi及Novel Fergus三位圈中好友担任嘉宾，演唱会采四面台设计观众席全场爆满！张天赋首先于大铁笼里升上舞台，引起全场「赋二代」尖叫，以《Tipsy》、《This is MC》及《168.5》三首快歌炒热气氛，并特意排练一段贯穿歌曲的热舞，走遍四面台兼顾各方观众尽力演舞。MC与Billy Choi合唱《168.5》期间，更有多位踩高跷舞者上台，MC亦与舞者手上的镜头互动，形成超强身高差对比的独特视角。

张天赋临时加插讲话位回气

完成开场三首快歌后，张天赋换上拼布白色西装再度上台，笑言临时加插讲话桥段：「本来冇咁多talk位，早两日发现跳完三首歌回唔到气，所以讲下嘢拖延下时间！」更率先趁头场宣布不会除衫：「好热呀！虽然我最近瘦咗，但为免你哋麻烦同尴尬，今日系唔会除衫㗎！」就算继续呻热、现场乐迷不断高呼除衫，他亦拒绝除衫。最后MC成功透顺气，便登上一只红鹤外型升降台，深情演唱《老派约会之必要》。

张天赋被纸炮吓惊瞬间破功超可爱

及后MC连续演唱《小心碰头》及《反对无效》等名曲后，于《世一》结尾一句两度放纸炮时，竟似被第二响纸炮吓到，由原本情深款款的表情突然破功失笑，及后亦自嘲：「哗，啱啱吓死我！」不少观众亦有留意到MC表情变化，高喊大赞非常可爱。

张天赋陈蕾合唱《永久损毁》难度最高

张天赋邀请陈蕾担任演唱嘉宾，请陈蕾由浓烟密布的玻璃盒里升到舞台上，现身一刻令乐迷惊喜尖叫！MC与陈蕾各站于舞台两侧，隔空合对唱二人的合唱歌《永久损毁》，完成后MC笑指觉得此曲最难演唱，因此率先在头场状态最好、未唱至烂声前表演，陈蕾便开玩笑指连日嘉宾即是以难度由深至浅排序，转数极快的MC便表示其实由公司决定，流程上仅与自己商讨。

陈蕾对MC初印象「过嚟撩姐姐」𠮶种

陈蕾在独唱《繁星》前，MC扬言换衫化妆时间极久，请陈蕾多讲几句争取时间，陈蕾于是由认识MC开始说起，忆述当时MC签约公司成为师弟后于一次火锅饭局遇上，MC上前介绍自己并表达非常喜欢她的歌曲却说错歌名，笑指：「对MC第一印象就系轻浮！死𡃁仔！过嚟撩姐姐讲嘢𠮶种感觉。」但此后与MC经过相处成为朋友，了解对方后发觉数年来成熟许多，合作广告同唱《繁星》更觉他唱功大进，于是今日选唱相同歌曲作为友谊纪念。

张天赋被巨型枪口直指头吓破胆

在陈蕾完成独唱后，演唱会气氛便转向另一音乐人格「EMC」方向，以暗黑系末日风格作为主题，MC先在「末日校巴」上以电结他自弹自唱《牛马哲学》；舞者亦于《第二人格》一曲期间化身成为小丑，以舞步配衬歌曲中的人格冲撞；演唱会亦以牙医櫈、病床、氧气罩等为材料制作布景，更在演唱《男人怎可以》期间吊下巨型小丑面具、在演唱《小心地滑》期间则吓人地吊下漆成橙色的巨型手枪，枪口直指站在台心的MC头部，MC在副歌尾段飙高音引起欢呼后，竟突然传出一声鸣枪巨响、MC随即蹲下，配合灯光模拟的中枪效果相当逼真！

张天赋鼓励歌迷「临走前揽实妈妈」

张天赋于演唱会尾声鸣谢一众赞助、主办及协办单位后，上台表示众所周知他自小顽皮，近年亦较少机会陪家人：「我最少机会同妈咪讲多谢，我哋成日嗌交争执，觉得佢唔明白我，但原来发现爱唔系即系100%沟通同理解。」近年留意到母亲日渐年长，每次探望或吃饭，他临别都会有指定动作：「临走都会揽下妈妈，锡面珠墩一啖，系有口水𠮶只！」认为拥抱为传达爱意的方法，鼓励乐迷听众亦尝试以拥抱向母亲表达感受，并演唱新歌《至少相拥没错》及《七点半的阳光》作为演唱会最后曲目。