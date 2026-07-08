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「长腿女神」曾淑雅一家为女儿庆生 性感辣妈吊带裙晒S形曲线 兄妹发量惊人证基因强大

影视圈
更新时间：22:00 2026-07-08 HKT
发布时间：22:00 2026-07-08 HKT

34岁前TVB「长腿女神」曾淑雅，自2023年闪嫁圈外男友后，火速完成人生大事，同年诞下儿子Kobe，去年再添一名女儿Serafina，凑成一个「好」字。婚后专心相夫教子的她，不时在社交平台分享家庭乐，而一对子女最为人津津乐道的，便是他们与生俱来的惊人发量。近日曾淑雅为爱女Serafina举行盛大的生日派对，庆祝她一岁生日，并拍摄了一辑温馨的全家福。相中曾淑雅身穿一袭纯白吊带连身裙，贴身剪裁展示出她产后成功修身，依旧玲珑浮凸及拥有S形曲线，一双招牌长腿更是展露无遗，性感辣妈的魅力不减当年。

曾淑雅一对子女发量惊人成焦点

这次生日派对的主角，无疑是刚满一岁的Serafina。曾淑雅为她悉心打扮，穿上粉色公主纱裙，头上戴著一个巨大的蝴蝶结，可爱萌爆。最抢镜的依然是她那浓密得令人难以置信的乌黑秀发。Serafina出世不久，她天然的蓬松发型，配上她圆溜溜的大眼睛，活脱脱就是一个真人版的「Monchichi」，可爱指数爆灯。事实上，哥哥Kobe小时候也以「爆炸头」闻名，如今虽然剪了个清爽的发型，但发量依然惊人。兄妹二人完美遗传了父母的优良基因，除了浓眉大眼，这份超凡的发量，已成为他们家族最可爱的标志，网民纷纷指他们一家基因强大。

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曾淑雅感言凑B不易曾全家患病

曾淑雅在社交平台感性发文，庆祝女儿生日：「真系眨吓眼口，10月怀胎由我个肚仔出黎话甘快就一岁啦」。她透露女儿这一年「食得饮得玩得」，唯独睡眠质素稍差，言语间流露出凑B的甜蜜辛酸。曾淑雅更首次提及，早前全家曾一同感染呼吸道合胞病毒，让她经历了一场惊心动魄的考验。她写道：「见番精神精灵既你，我都心感安慰」，字里行间充满了对子女健康的感恩与母爱。

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