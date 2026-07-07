方皓玟两个月痛失后父与挚友周佩贤 领悟要更珍惜身边人：对人亦要多点关心

方皓玟、伍富桥、林奕匡、IdG Bubbles今晚以「爱心大使」身份出席「爱心满东华」的免费医疗服务捐助计划暨慈善晚会启动礼。方皓玟透露近期忙于搬屋而少时间操身形，又解释搬屋原因是业主加租，所以觉得市场租盘很多，不如以同一租金住另一个地方。

方皓玟计划进军海外舞台

提到《方皓玟约你落观滨演唱会》除夕倒数举行，但因宏福苑意外而延期至3月21日，开唱前夕因患上严重感冒及失声而取消。问到可有计划再开骚？方皓玟表示会想海外开骚，因为不少乐迷居住外地。她说：「之前我去台湾啲粉丝到机场揾我签名，都问我会唔会到台湾开骚？所以我都同公司讲顺便都可以走多几个地方，例如：日本、澳洲、加拿大等。」

方皓玟进修儿童心理学

谈到新动向，她表示报读了儿童心理学课程，因为有时照顾儿子未必明白，又笑指现今小朋友脑筋快，所以想进修一下解他们。

方皓玟两月内痛失两至亲

提到乐风集团集团创办人及主席周佩贤早前离世，作为好友的她，心情是否已平伏？方皓玟表示早前后父也离世，这两个月来在心目中失去了两位好重要的人，自己领略很多，觉得更加要积极面对人生和珍惜生命，对人亦要多一点关心。

准爸爸伍富桥告别惨情歌

同场准爸爸伍富桥为迎来预产期出生的BB，特别推出新歌《约定一起看未来》，当晚更首次公开献唱。伍富桥表示新歌内容也向监制给予意见，适逢作词人新婚，亦打算将来会生小孩，对方很明白自己的心情，创作歌词后自己没有改动过，录歌过程public中也觉得好正。他说：「我以前嘅歌曲曲风唔开心多，好多系情歌或惨情歌，其实自己想唱Pop Rocks少少类型嘅歌曲，加上意义非常之太。以前都有作歌畀身边另一半，但今次系将会有新家庭成员，成个感觉好特别，呢首歌会8、9月派台宣传同拍MV。」

伍富桥十月前完工陪产

他又指太太梁兆楹（Shirley）预产期为10月初，BB出世后会忙于照顾，将所有工作及参加匹克球比赛10月前会完成。谈到预产期尚有3个月，问到心情如何？伍富桥笑言与得知太太有喜的心情差不多，不过会经常摸住太大肚皮感受腹中的BB跳动，当感觉到BB跳动感觉好真实。他说：「由太太个肚未变大，之后越来越大，到依家摸落个肚有感觉。今朝太太做产检，所有嘢好正常同健康，惟一唔正常佢只脚特别长，话佢大髀骨相比周数较大。（似你长得高大？）唔好讲啦！优良基因。最主要辛苦太太，佢食得好足够健康食品，尤其钙片，每日都食，功劳喺佢度。」

伍富桥BB的「大髀骨」比同周数长

提到早前他和太太在母亲节前夕举行Baby Shower派对，正式揭晓腹中胎儿性别为男B。伍富桥坦言好开心，虽则初时自己也有幻想是B女，但知道男B没有感到意外，皆因本身家族生仔居多。问到可会有计划追生女？他笑谓：「到时先算啦！搞掂呢个先。」另外，提到太太Shirley出生富裕家庭，早前被捕获到澳门某平民食店帮衬。伍富裕指太太一向好贴地，他们在港也经常帮衬贴地的食店。