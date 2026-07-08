车婉婉开拍《三代同糖》前急陪仔 9岁混血仔BBQ暴风式成长 身高直逼妈咪膊头

TVB新剧《爱回家之三代同糖》将会接棒《爱回家之开心速递》，而车婉婉正是三大女主角女一，她会饰演一位超年轻的外婆，与吴若希、李茵彤上演三代同堂的温馨故事。剧中她不仅是吴若希的妈妈，更是李茵彤的外婆，角色设定极具新鲜感。在全身投入这个「有孙嘅角色」之前，车婉婉深知接下来将是马不停蹄的拍摄工作，能够陪伴家人的时间将会非常有限。为了弥补即将到来的忙碌，她早前特意带著9岁的爱子Justus（乳名BBQ）展开了一场温馨的夏日旅行。

车婉婉拍新剧前与儿子玩餐饱

车婉婉在社交平台上分享了这次旅行的点滴，字里行间充满了对儿子的爱与不舍。她写道：「在全情投入做一个有孙嘅角色之前，婉婉偷出少少时间，先做好9岁BBQ MaMa呢个角色。」她坦言，旅程中曾向儿子解释，由于她将会非常忙碌，这次旅行可能是未来一段日子里少有的假期。儿子BBQ虽然表面表示明白，但她感觉儿子未必能完全想像到之后的状况，她坦言：「因为我自己都想像唔到」。

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车婉婉9岁儿子BBQ高过妈妈肩膊

从车婉婉分享的一系列温馨满溢的相片与影片中，其中一张在机场拍摄的相片，BBQ依偎在妈妈身旁，对著镜头竖起大拇指，笑容灿烂，显得十分懂事。值得注意的是，年仅9岁的BBQ暴风式成长，身高已直逼妈妈的肩膀，混血的样子甚为靓仔。旅途中，他们一起在海边迎著夕阳放风筝，妈妈从身后温柔地抱著儿子，画面温馨动人。另外，他们还前往水上乐园，挑战各种刺激的游乐设施，无论是在泳池中嬉戏，还是与《捉鬼敢死队》的经典角色「为食鬼」合照，BBQ都表现得兴奋雀跃。车婉婉亦罕有地大方分享了多张泳装照，展现出健康匀称的好身材，丝毫看不出岁月的痕迹。

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