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詹天文周六麦花臣开处女骚 怕观众热情搞到爆喊要备纸巾

影视圈
更新时间：23:15 2026-07-07 HKT
发布时间：23:15 2026-07-07 HKT

詹天文（Windy）今年生日时曾许愿希望能举行首个个唱，很快她便梦境成真，她将于今个星期六（11日）晚上，在麦花臣场馆举行《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》演唱会。

詹天文练新舞步兼操体能

Windy这几天也忙于排舞和练歌，她表示今次学了一些新舞步，在演唱会中也特别安排了一Part快歌Medley，因此她除了练舞外也同时练习体能，有足够体能才能在舞台上充分发挥舞蹈中那份劲度，带给大家赏心悦目的效果。

詹天文歌单改完又改力求惊喜

Windy同时表示演唱会歌单也和音乐总监改了很多次，希望拣选献唱的歌曲会令现场观众感到惊喜，她自己也非常满意整个编排。她并不担心会否忘记歌词，反而她害怕表演时会因为大家的热情反应而流泪，为了以防万一，她已叮嘱在台上必定要预备纸巾。Windy续说已确定表演嘉宾，不过暂时卖关子未肯透露嘉宾名字，但她深信必定能和这位嘉宾在台上擦出火花，令大家掌声不断。
 

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