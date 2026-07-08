郭少芸入住内地豪华养老院？ 因一事乐而忘返不愿离开 吸金力惊人年收百万租金成楼后

56岁的郭少芸，近年将事业重心转往内地，凭借直播带货闯出一片天。最近她在社交平台分享被工作人员「欺骗」入住内地养老院的有趣经历。影片开头，郭少芸满心期待地以为要去一处全新的度假村，没想到抵达后，竟被要求先做体检，让她满头问号：「身体不好就不给度假了吗？」尽管心中疑惑，她还是被眼前优雅的环境所吸引，兴致勃勃地体验了桌球、健身房、图书馆等设施，完全沉浸在「度假」的氛围中。

郭少芸试住养老院最爱打麻雀

郭少芸之后对内里的设施赞不绝口，房间不仅装潢现代，设有开放式厨房，还有一个能激发灵感的画室，阳台望出去更是绿意盎然，让她不禁赞叹：「真的有度假的感觉！」直到工作人员向她介绍房内的紧急按钮，并带她去「上课」，看到满教室的银发长者，她才恍然大悟，自己身处的竟是个高档养老社区。郭少芸又气又笑地质问工作人员，但当她发现这里还有麻雀房后，便立刻消气，玩得不亦乐乎，甚至改口说不想走了，想直接在这里住上一个月。

相关阅读：前TVB「楼后」单身生活枯燥乏味 千元包起3小鲜肉陪伴 韩系美少年外貌体格精壮

圈中楼后郭少芸曾当小三

郭少芸近年在内地直播带货，捞得风生水起，而她投资眼光更是精准，她在2024年曾豪掷三千万，一口气购入五个单位，每年光是收租的进帐就高达近百万，被外界封为「圈中楼后」。然而相较于顺遂的事业与成功的投资，郭少芸的感情路却十分崎岖。入行多年，公开承认的恋情仅有两段。最为人所熟知的一段，是她在拍摄经典长篇剧集《真情》时，与同剧已婚演员刘少君戏假情真，发展出婚外情。另一段公开的恋情则是与无线电视的编导钟国强，但这段感情也因为工作压力等种种问题，未能开花结果，如今郭少芸享受著单身生活，现时对豪华养老院显得甚有兴趣，早为自己未来作好打算。

相关阅读：郭少芸初次「相睇」列三大条件 首要长腿星座匹配仲有一关要过 「楼后」愿提供包养