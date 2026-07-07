非份之罪丨吴沚默赖慰玲获封「最强撞脸CP」 大婆小三畸恋震撼网民：成日以为系同一个人

由王心慰（Amy）监制的TVB另类写实剧集《非份之罪》已于周一晚（7月6日）播出第二个单元「石棺禁恋」，剧情讲述护士「谢芷君」赖慰玲与瘫痪的长期病患「顾曼莉」吴沚默感情要好，但背地里，「谢芷君」赖慰玲却是「顾曼莉」吴沚默老公「阿Ben」蔡志恩的秘密恋人。最令人意想不到的是，原来顾曼莉早已洞悉老公与谢芷君的奸情，但为了让陷入绝望的阿Ben重新振作，她竟然选择将委屈吞落肚，甚至对谢芷君毫无恨意。

小雪忽然背叛同伴选择自首

另边厢，由「坚哥」邓智坚率领「伟锡」方绍聪及「细傻」唐嘉麒的「犯罪三人组」坏事做尽，并与「小雪」叶靖仪关系微妙。「阿Ben」蔡志恩被发现藏尸于某工厦单位灌满水泥的木箱中，死状恐怖，警方初步调查怀疑租用单位的「坚哥四人组」，就在警方著力调查之际，小雪忽然背叛同伴选择自首。故事改编自2016年轰动全港的「荃湾石棺藏尸案」，播出后成为网民热话。

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赖慰玲与吴沚默「不寻常关系」触动网民心

「谢芷君」赖慰玲与「顾曼莉」吴沚默这个「不寻常的关系设定」触动了不少网民心，在认尸场口，吴沚默失去老公及依靠自然哭成泪人，而吴沚默亦将崩溃无

助泪涌情绪演得恰到好处，赖慰玲当时她尚未知道自己的「小三」身份已被大婆掌握，加上角色生性善良，故赖慰玲全程只能强忍哀痛，虽然单看表情只是普通伤感，但从肢体的无力感却清楚表达出角色的锥心之痛，不愧为公认的好戏之人，难怪网民大赞好戏：「赖B好戏到癫」、「忍住伤心安慰大婆」。另一场则是吴沚默与赖慰玲的「摊牌戏」，首先吴沚默以淡然的哀伤说出：「我冇嬲过你哋」、「呢两年，我睇住Ben由冇晒生气到有番少少笑容」，再到痛心自责：「你睇我，我咩都做唔到，我照顾唔到佢，畀唔到幸福佢。」如释重负的赖慰玲终能「放肆」地将抑压已久的哀痛一次过爆发出来，而赖慰玲的极痛心喊戏演技，亦自然是神级，难怪网民话「睇到一齐喊」。

吴沚默私下与赖慰玲惺惺相惜

赖慰玲和吴沚默今次的合作掀起了一个有趣的热讨，原来不少网民觉得赖慰玲和吴沚默极似样，并笑言觉得二人才是真爱，呼吁二人原地结婚：「佢两个好似样」、「我成日以为同一个人」、「终于同框演出」、「支持沚默同赖B原地结婚」、「两个都系我钟意嘅演员」。对于被指与慰玲撞样，吴沚默笑言：「系真系好多人话我哋似样，但我又觉得唔似咯，因为我块面大过佢，哈哈。」吴沚默续指与赖慰玲虽是第一次合作，但却觉得大家好夹：「佢系好好嘅演员，我好开心同佢合作，因为我觉得我哋几Syn（Synchronize 同步到），有种惺惺相惜嘅感觉。好似寻晚场摊牌戏，佢趴喺我大髀上面喊𠮶度，系我哋倾出嚟嘅，因为我哋觉得𠮶个Moment佢个角色可以释放，我哋两个系呢个世界上真系关心呢个男人嘅唯二，𠮶刻大家都抛弃咗所谓嘅小情小爱，多咗份共同嘅互相理解，所以就设计咗呢个动作，亦都解释到后面发生嘅所有嘢。」

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吴沚默试过大半年没有剧

入行多年的吴沚默看似星途顺畅，但实情试过大半年没有剧拍而令她有挫败感：「我试过当时在香港有个室友，是位社工。然后我有一天跟她讲说，我觉得好像没有人想看我演戏了。我一讲完，她竟然哭了。她跟我说她很伤心，她看得出我很热爱这份工作。」有一段时间为了网民的留言而不开心，尤其看到被人攻击样貌、出身及身材等，更试过有后悔过入行的想法，幸好看完其他演员的故事，激励了自己要继续坚持。