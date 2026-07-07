卢瀚霆31岁生日雷暴无阻粉红奇迹 逾千神徒用爱淹没维港两岸：希望你哋会继续为我感到骄傲

MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）今日适逢31岁生日正日，大批追随教主多年的神徒极具默契身穿粉红色上衣，走遍九龙各区进行生日应援庆祝，尖沙咀多栋大厦外墙巨型屏幕满布教主身影，播出AL歌舞片段极具气氛。在尖沙咀邻近地铁站、巴士站中，广告灯箱与屏幕亦一样展出Anson Lo巨型头像生日海报及播放影片，配以粉红色为主调的装饰，吸引近百粉丝于车站打卡。

三百人神徒风雨不改结集粉红人海

神徒们先到观塘APM商场参与慈善气球义卖，亦纷纷以「教主码头」为打卡行程终点站，力撑免费乘搭天星小轮的限定活动，与渡轮船内装饰打卡，超过三百位神徒风雨不改于码头外聚集，派发应援手幅、旗帜及T裇，结集成一片粉红人海！

神徒受访力撑卢瀚霆新剧新歌

一组粉丝到地铁站打卡后接受访问，祝教主生日快乐之余，透露约好今晨十点展开打卡庆祝行程，由又一城、观塘再到尖沙咀各地点打卡，在大受欢迎的慈善气球义卖上更排队超过一小时，足显对教主的忠实支持！粉丝们亦为AL即将展开新剧拍摄加油，答应播出时一定会收看；音乐上则希望：「即管放胆去尝试你钟意嘅音乐，我哋一齐陪你开拓唔同嘅音乐层面！」不论情歌或跳墙歌曲都会支持。神徒们亦期待下半年MIRROR演唱会，乐见团员之间互相合作擦出新火花加入新元素。

游客好奇询问教主是谁

另一组粉丝于天星码头外受访，即使冒着风雨仍迎喜地到来，直指今日正午已出发：「我哋风雨不改、一样咁开心！」首先到观塘支持慈善气球义卖再到天星码头打卡，并透露享受免费渡轮之游，已经坐来回两转船程，亦带备公仔到场与巨型屏幕打卡合照。其中一位神徒更表示现场有游客好奇询问盛典主角身份，她亦旋即踊跃介绍偶像及音乐影视作品，略尽绵力助AL进一步闯出国际。

雷暴警告下神徒互相照顾

今年7.7酷热高温不再，却出现了雷暴警告，神徒们在彩蛋出现前夕，撑起雨伞互相照顾，其实雨势转小，神徒收起雨伞，拿出粉红气球，齐声高呼「卢瀚霆！生日快乐！」情绪十分高涨。

卢瀚霆惊喜彩蛋送祝福

晚上7时，大电视播出Anson Lo送给神徒的惊喜彩蛋，向来把自己生日当作也是神徒生日的他，送上满满的生日祝福。「生日快乐！咁多位神徒大家好，系咪好惊喜见到我呢，一齐唱生日歌先， 三 二 一！」Anson Lo之后续说：「最紧要系每一日都过得好有爱、互相支持，希望你地喺追我的路途当中，都一定会好有爱，亦都可以攞到好多的能量啦！辛苦你地，依家大热天时，都仲去等我、去听我讲野，知道你地都好攰、好热，但是你地都仲依然去守候住我，好多谢你地！」Anson Lo感谢大家的每一个祝福，在「大一岁」的同时亦要保持年轻，但最重要是「希望接下来我嘅工作同表演，都会令你哋而感到骄傲。」 对于Anson Lo送上的彩蛋，全场神徒先是一齐跟著唱生日歌，其后再静心听教主的分享，最后再一齐拍手欢呼大叫「卢瀚霆！Oppa！卢瀚霆！Oppa！」，令「教主码头」尤如嘉年华现场。

卢瀚霆后援会第五年请搭天星小轮

卢瀚霆国际后援会继续发挥互助互爱及宣扬爱的精神，连续第五年于7月7日Anson Lo卢瀚霆生日当天请全港市民及游客免费乘搭天星小轮（尖沙咀中环线），而今年除「教主码头」及天星小轮外，尖东港铁站、尖沙咀巴士站及大楼外墙均有生日应援。后援会亦于今天推出限定粉红气球套装在Popup Store售卖，并将全数收入不扣除成本，拨捐慈善机构，因而吸引了不少善心人仕支持。大批神徒一早到商场排队，高峰时有近千人，工作人员以派筹形式控制人流，而喜获「777」号码筹的神徒成功得到呼欢声。

卢瀚霆宠粉在「家书」上签名

另外，向来竉粉的Anson Lo，日前出席完后援会为其举行的生日会后，特地换上另一造型，由亚博赶到《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》打卡。Anson Lo一到步，即在「家书」上签名，其后在每一打卡都让花姐拍片兼影相，看到Family Tree神徒出席活动时的大合照亦有停下来欣赏。