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非份之罪丨重现2016轰动全港石棺奇案 吴沚默赖慰玲大婆小三畸恋震撼 小花叶靖仪成破案关键

影视圈
更新时间：21:00 2026-07-07 HKT
发布时间：21:00 2026-07-07 HKT

由金牌监制王心慰（Amy）操刀的TVB全新剧集《非份之罪》已经进入第二周，今周登场的单元故事「石棺禁恋」找来邓智坚、赖慰玲、吴沚默和上位小花叶靖仪主演，改编自2016年轰动全港的「荃湾工厦石棺藏尸案」。

藏尸手法与真实案件如出一辙

赖慰玲饰演的护士「谢芷君」与长期病患「顾曼莉」吴沚默感情深厚，但同时谢芷君背着顾曼莉与其老公「刘宇宾」蔡志恩发展婚外情，刘宇宾涉嫌洗黑钱，随后更离奇失踪，最终等来的竟是骇人死讯，刘宇宾的尸体被藏于某工厦单位灌满水泥的木箱中，死状恐怖，其藏尸手法与当年震惊全城的真实案件如出一辙。

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「石棺禁恋」极度残忍的藏尸方法

《非份之罪》第二个单元「石棺禁恋」改编自2016年发生在荃湾某工厦的水泥藏尸奇案。一名28岁男子于工厦某单位内怀疑被人以哥罗芳杀害，案发后，涉案被告们为了毁尸灭迹，竟然天马行空地商讨多个极度残忍的藏尸方法，包括企图将尸体放入雪柜、甚至提出「吃掉尸体」等骇人听闻的念头，最终他们决定自制一具水泥「石棺」，将死者埋封藏于灌满水泥的「石棺」内。由于灌满水泥的石棺过于沉重，根本无法推入电梯运走，加上随后石棺开始有血水渗出、尸体腐烂发出恶臭，众人眼见东窗事发，最终慌忙放弃石棺并集体潜逃台湾。这宗案件之所以能迅速侦破，全靠同行潜逃台湾的18岁关键少女，她当时在台湾因担心自己会被同伴杀人灭口，于是鼓起勇气在当地向警方求助并联络香港警方，四人随后被遣返回港，而小草最终获撤销串谋谋杀控罪，转为特赦证人出庭作供。

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