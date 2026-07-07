宋宛颖回应乐易玲生日会失窃事件：知Labubu已归还但唔知边个偷

宋宛颖、庄子璇、卢映彤今日以「魔音女团MYNT」身份出席《明爱暖万心》记者会，队长宋宛颖谈到今年有份出席乐易玲生日会，知道去年乐小姐生日会失窃Labubu礼物花一事，亦知事后物归原主，但不知谁偷走。

庄子璇自认后辈要向Honey Punch学习

MYNT即场高呼女团口号务求带出团魂，她们笑言在车上反复练习叫口号，紧张过演唱，自认后辈要向前辈Honey Punch多多学习，庄子璇笑言Honey Punch年纪最细成员仅13岁，自己没被称呼姨姨已算好。今次庄子璇身兼队中造型顾问，各成员配衬表演战衣，展露不同性感身段，大赞队友身材都很好。

宋宛颖谈惠州演出兴奋似开演唱会

谈到早前六缺一到惠州演出，因成员乔美莎签证有问题由邓凯文顶替，宋宛颖形容演出心情兴奋似开演唱会，庄子璇指当时技术问题不能戴耳咪，不惯手拿咪跳舞，觉得要再练习，透露团歌于本月面世，并筹备录第二首更有韩风的团歌，更期待开演唱会。

卢映彤告别儿童节目坦言收入减少

卢映彤谈到刚结束长达两年的儿童节目工作，感到不舍，笑言「铁饭碗」顿失，是否收入大减，她坦言预料减少但暂时还好，追梦不讲钱，监制也想她专心发展女团。