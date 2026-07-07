甄子丹脸带血迹妆容首次曝光 《CAINE》转战香港故宫拍摄

甄子丹成为史上第一位在荷里活巨制中自导自演的华裔演员，衍生自《杀神John Wick》系列，由他自导自演的外传动作片《CAINE》，连日来于香港取景。继前天在屯门青山禅院开工，《星岛头条》（7日）再直击团队转场，移师香港故宫拍摄。甄子丹续以失明杀手Caine（祈恩）造型现身，脸上带有血迹的妆容首次曝光。

甄子丹趁休馆日开工

动作巨星甄子丹身兼导演、主演的荷里活电影《CAINE》移师到香港故宫文化博物馆平台位置取景。昨天是星期二，为故宫文化博物馆休馆日，剧组选择这天拍摄，既可避免打扰游客，亦可让拍摄过程更为顺畅。甄子丹继续以失明杀手Caine（祈恩）的造型登场，他戴上黑超，拿著剑杖（外观为拐杖，内藏长刀），脸上带有血迹的妆容是第一次曝光。

《CAINE》开拍天公造美

现场所见，大批工作人员在博物馆出出入入，忙于搬运大量摄影器材、道具，以及一车车的戏服，准备工夫做到足。天公造美，拍摄时未有落雨，外景拍摄进行得相当顺利。拍摄期间，剧组安排替身试位及度位，替身协助完成wide shot及背部的镜头，其后，甄子丹亲自上阵，补拍多个大头特写镜头。甄子丹以西装上阵，戴上太阳眼镜，有型有款，拿著剑杖慢慢行。见门口有两名侍卫把守，而甄子丹的脸上亦带有血迹，似乎正拍摄角色受伤或打斗的戏份。每次拍完一个镜头，甄子丹都紧张地睇playback，又不停同工作人员研究走位，态度认真、专业，把失明杀手的神髓演得入型入格。

甄子丹呈现香港文化独特面貌

据悉，《CAINE》故事以欧洲为背景，剧情也会交代主角Caine的成长背景，甄子丹特意把香港纳入外景地，除了在大屿山天坛大佛、屯门青山禅院之外，有指取景地还有「水乡」大澳、坚尼地城、兰桂坊、天星码头等景点，甄子丹希望透过镜头，为《CAINE》注入东方元素，把香港文化面貌向外国观众呈现。