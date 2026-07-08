卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」

香港演艺圈瑰宝84岁的卢海鹏及91岁罗兰，虽然年事已高，但仍活跃于娱乐圈，不时出席公开活动。近日有网民在Threads上流出一条影片，见到卢海鹏与罗兰现身公开场合前，各自要人搀扶慢步行到会场，当中卢海鹏的状态，引起网民关注。

卢海鹏缓慢步行

从网民分享的影片中，见到穿夏威夷花衬衫、配搭鲜绿色运动鞋的卢海鹏，全程需要由身旁一位男士搀扶著手臂，才能缓慢前行。卢海鹏走路时身体重心明显偏向一侧，步履显得有些吃力，每一步都小心翼翼。而卢海鹏的身形同样令人担心，比起今年初开演唱会时，变得更加瘦削，一双手臂有如皮包骨，让网民关心其健康状况。

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相比起卢海鹏，紧随其后的罗兰曾经跌伤，之后开始用拐杖辅助，在助手陪伴下，反而行起路来时腰板挺直，速度虽然不快，但步伐稳健，与卢海鹏的脚程未有出现大太差距。网民留言：「84岁的卢海鹏鹏哥和91岁的罗兰姐，在朋友的搀扶下来参加活动，看到他们都身体健康，大家真的很开心。」

Sam哥钟强华为姚正菁契哥

据了解，搀扶卢海鹏的壮健男子，为人称「Sam哥」的钟强华，与「郭富城旧爱」姚正菁结拜为兄妹，姚正菁近日加盟其「新世界娱乐」，卢海鹏与罗兰现身记者会支持。Sam哥钟强华与圈中人关系友好，不时宴请娱乐圈中人品尝「钟菜」。

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罗兰曾跌伤出入要撑拐杖辅助：