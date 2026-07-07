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江欣燕59岁生日与饼印妈破天荒做一事 无惧素颜零滤镜真实面容曝光 曾患甲状腺亢进症健康亮红灯

影视圈
更新时间：23:00 2026-07-07 HKT
发布时间：23:00 2026-07-07 HKT

昔日TVB长寿节目《欢乐今宵》的台柱江欣燕，于7月6日迎来她59岁的正日生日，有别于以往气氛热烈的生日派对，今年她选择了截然不同的方式庆祝。江欣燕近日在社交平台分享，首次在生日正日与妈妈二人世界，温馨地唱卡拉OK度过，并感性地写下：「以往都在朋友和酒精中生日。其实同我生日最有关嘅应该是江太。衷心感谢妈妈对我嘅Unconditional love。」字里行间流露出对母亲的感激，以及回归平淡的温情。

江欣燕偕母唱K庆生

从江欣燕分享的影片及照片可见，昔日在萤光幕前总是神采飞扬的她，近年饱受甲状腺亢进症困扰，在病后略显憔悴。在卡拉OK房昏暗的灯光下，她与母亲深情对唱，尽管脸上挂著笑容，但近镜自拍时，面部略显浮肿，清楚见到黑眼圈，眼神充满疲态，与过往开心果的形象截然不同。江欣燕在生日当天，更收到了妈妈送赠的生日利是，她急不及待对著镜头自拍，幸福之情，溢于言表。

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江欣燕因重病致外貌剧变

江欣燕近年在网上分享影片时，见到用上重滤镜，脸容变化甚大，原来健康早已出现问题，去年初她透露患上甲状腺亢进症，为控制病情要长期食药。甚至在宣传剧集活动上，疑因身体不适提早离场休息，情况令人担忧。她曾透露：「身体出现问题，连酒都戒了，𠮶阵时真系长时间瞓唔到觉，仲要无时无刻都好亢奋好精神，搞到个人好辛苦，有时候手脚都会冇力。」江欣燕一直与病魔奋战，网民指她新片中的外貌变化甚大，纷纷留言担心她的健康。

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