非份之罪丨赖慰玲40岁生日展开演员新章节 预告收视23.8点露脚趾 与叶靖仪合力骚「三分一下半身」派福利

赖慰玲和叶靖仪今日现身铜锣湾为TVB剧集《非份之罪》宣传，明日是赖慰玲的40岁生日，对于生日愿望，她笑言想身边的人开心，又认为人长大后好想身边的人都好，不过今年「20对」生日转字头变40岁，觉得这个是成为女人的年纪：「我觉得呢个年纪做演员先至真正开始，所以几期待「20对」开始。」

赖慰玲爆老公儿子有「古惑」

谈到如何庆祝生日，赖慰玲表示自从有小孩后也会跟家人渡过，至于老公可会送上惊喜？她笑说：「我觉得呢几日，佢哋有啲古惑。」提到她透露会打算独自旅行，她笑言已进行，但大卖关子下次先说。

赖慰玲接朱敏翰棒派福利

提到朱敏翰指收视再上升，会交棒给主演单元二《石棺禁恋》赖慰玲派福利。赖慰玲笑言若然收视有23.8的话会骚脚趾，因为大家好少见到，笑指叶靖仪可以露腿，两人合力露三份之一的下半身。对于跟赖慰玲合作，叶靖仪表示跟对方学到有幽默感，拍摄过程好放松。