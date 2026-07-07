非份之罪丨戴祖仪搏到尽亲自碌落山：一世试一次 动作不灵活拒转型动作女星 游嘉欣认与朱敏翰CP感难求

戴祖仪、游嘉欣、朱敏翰（朱仔）、赖慰玲、叶靖仪今日为TVB剧集《非份之罪》宣传，适逢明日是赖慰玲的40岁生日，一众演员送上蛋糕及唱生日歌为她预祝生日外，更公布该剧首周最高收视录得21.8点，暂列2026年首周最高收视剧集。

戴祖仪自觉演技有进步空间

由朱敏翰、游嘉欣和戴祖仪主演该剧的单元「无脸女尸」赢得口碑，提到戴祖仪在戏中大骚长腿一幕，掀起洗版热潮。戴祖仪笑言睇返五集，觉得自己尚有进步空间，现在对演戏有渴望同要求，所以睇完之后会批判自己。

戴祖仪亲身上阵碌落山

提到她为演出碌落山戏份亲身上阵，戴祖仪坦言自己动作不灵活而担心演动作场面，但动术指导给予信心。她说：「我觉得人一世、物一世，试一次啦！唔得咪下一世啰！（想转型做动作女演员？）如果我呢个身手都做到动作女演员的话，对佢哋嚟讲门榄太低。」

朱敏翰大骚45吋巨胸「找数」

提到朱仔早前在社交网大派福利脱去上衣，大骚八块腹肌与45吋巨胸。他笑指有份演出的《飞常日志II》及《非份之罪》的收视理想，大家经常要求除衫，加上近排状态好让大家睇下。谈到若然该剧收视再上升，如何报答观众？朱仔笑言要靠赖慰玲接力，但认为今次有吴启华参演坐阵，对方亦给予好多支持。

游嘉欣感激CP获认可

单元「无脸女尸」中游嘉欣与朱敏翰萤幕CP受观众欢迎，游嘉欣坦言好开心，又认为令人感觉有CP感并不容易，大家接受这个组合巳经好感恩。

朱敏翰自爆试过异地恋

另外，早前公布回复单身的朱仔，谈到是否已接受新恋情？他坦言工作表排到密不透风，反而好想有自己生活可以去睇戏、吃饭等，虽然工作好开心，但也想有少许生活。当笑指应该找个另一半陪伴他睇戏及吃饭，朱仔笑谓：「我相信将来一定会有。（想找个圈外女友？）无定嘅！」问到完成手上工作，可会组成「失恋旅行团」散心？朱仔表示完成剧集工作后，会接种而来参与不同综艺节目，当中会跟周嘉洛、张振朗合作，8、9及11月也会到外地拍摄。有指他驿马星动，可能在外地遇上姻缘。朱仔说：「异地恋唔好！（试过？）有啲经验啦！」

戴祖仪叫朱敏瀚「自己去探索」姻缘

问到戴祖仪可有「笋盘」女生介绍给朱敏瀚？她笑指朱敏瀚自己去探索。

