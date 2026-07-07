朱茵伦敦与粉丝合照零架子 大墨镜配极简街坊打扮秒变路人脸 超贴地外观网民认错谢雪心

54岁的朱茵多年来凭借其甜美笑容及惹火身材，成为无数影迷心中的性感女神。近年她虽然减少了幕前演出，但一举一动依然是外界焦点。近日有网民在英国伦敦偶遇朱茵，并兴奋地将合照分享至社交平台，迅速引发热议。据该网民透露，当时朱茵与老公黄贯中一同出游享受二人世界，但当天黄贯中并未一同入镜。照片中的朱茵完全放下了女神包袱，打扮朴素亲民，与路人粉丝亲切合照，尽显友善一面。

朱茵打扮随意与粉丝合照

从照片中可见，朱茵以一身极为休闲的装扮示人，脸上架著一副特大的渐变色太阳眼镜，几乎遮住了她半边脸。她身穿一件橄榄绿色的圆领T恤，打扮率性随意，与她过往在银幕上或公开活动中华丽、精致的形象形成强烈对比。尽管她打扮低调，但朱茵的皮肤状态却非常好，在近乎素颜的情况下依然显得光滑紧致，气色红润，获得网民大赞「皮肤状态好好」。

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朱茵戴大墨镜被指神级伪装

由于朱茵这身过于低调的打扮，加上巨大太阳眼镜的遮掩，让许多网民在第一时间完全没认出她，不少人惊呼「完全认不出来」。有网民直言：「第一眼还以为是谢雪心！」这个留言获得不少认同，认为朱茵当时的神态和轮廓，与资深演员谢雪心确有几分相似。更有网民错认她是另一位TVB演员林漪娸，纷纷感叹「这墨镜的伪装也太好了」、「在人群中很难看出来」，形容朱茵这次的「伪装」相当成功，完美融入路人之中。

朱茵老公黄贯中被指断崖式衰老

近日不仅朱茵的真实模样引发讨论，她的老公黄贯中近期同样因为外貌状态而成为网民讨论对象。早前黄贯中在内地举行演唱会，演出结束后大批忠实歌迷特意前往他下榻的酒店门外守候。一向亲民的黄贯中大方为歌迷签名留念，但在粉丝近距离拍摄的「生图」底下，他的最新状态却惹来网民感叹。照片中的黄贯中头戴棒球帽并架上墨镜，难掩憔悴疲态，身形明显比过往消瘦、脸颊凹陷，极深的法令纹清晰可见，更有网民指他脸上似乎惊现老人斑，老态龙钟的模样与昔日光彩，与摇滚巨星形象判若两人。

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