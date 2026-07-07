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拉阔音乐会丨卫兰相隔20年再踏舞台 「I人师徒」一拍即合展超强默契 激赞炎明熹「天使的声音」

影视圈
更新时间：17:15 2026-07-07 HKT
发布时间：17:15 2026-07-07 HKT

《拉阔音乐会 她和她的秘密卫兰x炎明熹》将于8月29日（星期六）晚上7时假亚洲国际博览馆ARENA盛大举行。卫兰（Janice）与炎明熹（Gigi）将携手登上拉阔舞台。Janice相隔20年再次踏上拉阔舞台，而Gigi则是首次参与拉阔。二人早前特别拍摄全新宣传照，复古梦幻造型呼应主题「她和她的秘密」，预告将带领乐迷踏上一场私密的心灵旅程，窥探女生心底未曾展示的空间与想法。

卫兰炎明熹声线极度合拍

对于今次两把「靓声」的合作，Janice对Gigi赞不绝口，直指对方拥有「天使的声音」，并预告二人的声线极度合拍，相信当晚的合唱及和音部份绝对会是一大惊喜！而Gigi亦认为二人说话风格相似、声线柔和，完美契合今次主题，笑言:「因为我哋讲嘢嘅声量，就系一个讲秘密嘅声量。」

卫兰x炎明熹合作演出《拉阔音乐会》。
卫兰x炎明熹合作演出《拉阔音乐会》。
卫兰激赞炎明熹「天使的声音」。
卫兰激赞炎明熹「天使的声音」。
卫兰阔别《拉阔音乐会》舞台20年。
卫兰阔别《拉阔音乐会》舞台20年。

炎明熹期待挑战空灵曲风

至于曲风方面，Gigi除了期待演绎Janice的经典金曲，亦希望能一同挑战空灵曲风的作品。Janice则透露当晚不排除挑战快歌，Gigi 闻言即笑指，若由自己单独演出未必能做到很「Hyper」的效果,因此非常期待与Janice透过歌曲,将自己截然不同的面向展现给乐迷。

卫兰感动宣言：I'm so proud of her

Janice与Gigi这对师徒组合因音乐比赛节目结缘，很早便培养出深厚默契。Gigi坦言二人同样属于性格内敛的「I人」,习惯先感受现场的环境、气氛与人的能量。她形容双方不需要太多言语或特别动作，都能秒懂对方的状态，继而自然地配合彼此的节奏，这种相处方式令她感到十分舒服。Janice则分享自己从Gigi初出道时已一直陪伴在旁，见证著对方一路以来的成长与蜕变，更忍不住直言:「I'm so proud of her, really proud of her！」她表示Gigi的性格跟自己极为相似，因此二人一拍即合，十分期待在拉阔舞台上擦出不一样的火花。
 

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