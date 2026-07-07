郭启华低调请辞结束郑秀文26年经理人职务 两年前曾中风入ICU命悬一线

乐坛天后郑秀文（Sammi）原定于5月10日展开三场启德主场馆《You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站》演唱会，怎料因舞台重要部件故障，而被逼宣布延期。郑秀文并肩作战长达26年的经理人郭启华（Wallace），最近传出提早退休，已低调递交辞呈，卸下郑秀文经理人的职务。

郭启华陪伴郑秀文跨越四分之一世纪

年约60岁的郭启华早于2000年起担任郑秀文经理人工作，两人多年来合作无间，郭启华陪伴郑秀文走过事业高峰，再经历婚姻考验，一直是郑秀文最坚实的后盾。这段长达四分之一世纪的黄金合作关系，郭启华最终因曾经中风，感到现时的状态不复当年，决定递交辞呈，正式功成身退。

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郭启华中风一度停工休养半年

郭启华于2024年突然感到不适，被紧急送往医院后发现中风，一度入住深切治疗部（ICU），当时要即时停下手上所有工作，郑秀文飞到日本拍摄歌曲MV，郭启华罕有未能同行。当时有指郭启华入院初期不太乐观，住院接受治疗期间婉拒友人探病，而郑秀文每星期会抽时间到医院探病，并向郭启华交代工作日程，让对方安心养病。郭启华休息逾半年，去年1月1日现身《2024年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》，是其中风后首次露面。

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郭启华从DJ做到唱片公司高层

郭启华早于1988年加入商业电台，曾做过DJ、助理节目总监、创作总监，是90年代DJ界代表之一。郭启华亦曾任新城电台节目总监、又试过转投华星唱片、东亚唱片任职高层，于1999年与黄耀明、蔡德才，创立「人山人海」至今，已超过20年。郭启华除出任郑秀文经理人外，亦做过许志安、彭羚经理人。

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