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周吉佩亲回《东周刊》独家爆乐易玲生日会被偷礼物 睇CCTV惊见偷Labubu涉事男星拒透露身份

影视圈
更新时间：16:54 2026-07-07 HKT
发布时间：16:50 2026-07-07 HKT

《东周刊》独家爆去年乐易玲生日派对遭偷礼物，群星见证CCTV曝光前TVB男星偷走周吉佩送赠Labubu花束，乐易玲决定不报警低调处理。据指，该名40多岁已离巢转战内地市场的男艺人向圈内人解释，因当时压力大及以为乐易玲不会察觉遗失了一份礼物才作出此行为，并感到后悔。周吉佩今日（7日）出席活动，受访时承认当日发生失窃事件。

周吉佩指当时这个人并未即场归还

周吉佩表示因乐易玲很喜欢Labubu，于是为她送上Labubu花束，事发时在生日会现场突然发现花束上的公仔全部不翼而飞，遍寻不果，在餐厅职员协助下翻查CCTV片段，见到公仔被人拿走。周吉佩续指当时这个人并没即场归还公仔，但在事后已归还并重新包装花束，现时仍放在乐易玲办公室，因她真的好钟意，周吉佩指自己当时是想尽办法送这份礼物给她。

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周吉佩知盗窃者身份但不便透露

问到盗窃者身份，周吉佩坦言看片段知道是谁，追问到是否40多岁前TVB好爸爸男星，周吉佩则谓不清楚其年纪及背景，不方便透露，乐易玲也认为很小事亦已解决。至于今年送给乐易玲的生日礼物，周吉佩透露都是在生日会送，是一份她钟意的潮物，自己用了很多心思，希望她钟意。至于送礼物心思，周吉佩笑言被太太训练出来，虽然不常送礼给太太，但也了解到女人心意知她钟意甚么，有次不送礼物而放低一叠现金叫太太拿去使，惊讶原来她都钟意数钱。

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