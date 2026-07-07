《爱回家》「GiGi」罗雪妍无剧拍急转行谋出路？做白领身兼4职日夜开工 获封时间管理大师

31岁的罗雪妍凭处境剧《爱回家之开心速递》，饰演接龙集团法律部职员Gigi，以其清纯甜美的外貌成功入屋，但随著剧中罗雪妍与谭坤伦所饰演的「CPU」感情线完结，去年10月开始，罗雪妍在剧中的戏分大幅减少，她亦要为自己谋求出路。近日罗雪妍在社交平台上发布的短片，原来她已经悄然开始了新的人生规划，在日间为一名办公室白领，引发了网民的热烈讨论，网民对她同时兼顾演艺事业和文职工作的能力感到惊讶，封她为「时间管理大师」。

罗雪妍为《爱回家》大结局谋出路

罗雪妍在片中透露当《爱回家》剧终之前，她就已经预先规划，透过朋友介绍，找到了一份能够配合电视台工作的办公室新职位，而她随著年龄增长，尤其是在步入30岁后，对于金钱和未来的责任感有了更深的体悟，她直言不讳地表示，努力工作的最大动力，就是为了实现买房的梦想。因此在没有拍戏的日子，她就会像普通上班族一样，到办公室工作。下班后，她又匆匆赶回电视台，继续她的演艺工作，包括担任六合彩主持及拍剧。

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罗雪妍拥有10年瑜伽经验兼职导师

事实上，罗雪妍除了演员、主持人和新晋的白领工作外，她还是一位拥有十年经验的资深瑜伽导师。她透露最初练习瑜伽是为了健康减肥，但慢慢地这项运动变成了她生活中的一部分。出于对瑜伽的热爱，她选择继续进修并成功考取了导师资格，将兴趣发展成为另一项专业。在她的社交平台上，经常可以看到她分享瑜伽心得，展现其柔软的身段和健康阳光的形象。

罗雪妍参选港姐入行身兼多职

罗雪妍于2020年参加香港小姐竞选，虽然最终在12强止步，未能跻身决赛，但她出众的外貌和身材，还是为她赢得了加入TVB的机会。入行后除了《爱·回家》中的Gigi一角，她也参演过《白色强人II》、《痞子无间道》及《新闻女王》等多部剧集，虽然多数是配角，但她的演技早已备受肯定，继续有不少演出机会。

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