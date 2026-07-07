青龙系列大奖2026｜玄彬、金宣虎争视帝 朴宝英两度角逐影后 李光洙摆搞笑甫士抢镜

「第5届青龙系列大奖」手印仪式今日（7日）早上在首尔龙山举行，出席嘉宾为上一届（第4届）得奖者共10人，包括视帝及视后朱智勋与IU、男配角李光洙、女配角廉惠兰、男新人秋泳愚、女新人金敏荷；综艺部门则有旗安84、李秀智、文相勋及Mimi亮相。

李秀智志在必得？

仪式中最爆笑一幕，莫过于李秀智公开表明明年仍想再度出席手印仪式。她表示今年与郑伊朗、池睿恩同获今届最佳女综艺人提名而非常感恩，惟随即语出惊人补充：「不过我觉得自己仍然最适合这个位置。」被问到明年边个最适合出席手印仪式时，她再次重申「我觉得始终是自己最合适」，更笑言：「明年我要第一个出来打手印。」全场即时爆笑。李秀智去年凭《SNL Korea》夺得最佳女综艺艺人奖，今年再度入围，被封为「千面女子」的她笑言透过活动认识到旗安84等不同领域的嘉宾，令她更坚定自己的发展方向。至于拍照环节同样笑料十足，Mimi、旗安84及IU率先上前单独拍照，司仪朴京林随即搞笑问全场：「还有没有人想要多点单独拍摄时间？」全场再次爆笑。

高允贞、金高恩争视后

「第5届青龙系列大奖」将于本月31日举行，日前已公布入围名单，最优秀作品奖候选作品有《韩国制造》、《柔美的细胞小将3》、《妳和其余的一切》、《超新丁伙头兵》及《稻草人》。其中，《稻草人》获得6项提名领先。《稻草人》朴海秀将与《韩国制造》玄彬、《许愿吧，精灵》金宇彬、《爱情怎么翻译？》金宣虎及《超新丁伙头兵》朴志训角逐视帝；视后方面，则有《爱情怎么翻译？》高允贞、《妳和其余的一切》金高恩及朴智贤、《赌金》朴宝英及《莎拉的真伪人生》申惠善入围。女子综艺人奖方面，李秀智将与金淑、李恩智、郑伊朗及池睿恩竞逐卫冕。男配角奖则有李光洙凭《赌金》再度入围。