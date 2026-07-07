世界杯2026丨袁文杰点评葡萄牙致命伤无胆抽起41岁C朗 客观分析「球王特权」世界杯非养老院

世界杯16强双牙大战，于香港时间今日凌晨3时进行葡萄牙和西班牙赛事，袁文杰继续在其YouTube频道节目《文杰讲波经》，进行直播即场评述足球赛事。最终葡萄牙以0:1败于西班牙，未能取得世界杯8强席位，袁文杰在直播中对葡萄牙重用队长C朗拿度（Cristiano Ronaldo），认同网民指「应该一早换走C朗」，更在直播间与盲目护主的「朗迷」逐点分析利弊。

袁文杰指C朗成就辉煌表现却不似预期

C朗在比赛上半场曾有两记攻门，却被西班牙门将西蒙（Unai Simon）救出，到下半场再有1次攻门，但未能取得入球。最终在补时1分钟，马连奴（Mikel Merino）在费伦托利斯（Ferran Torres）助攻下入球，为西班牙晋级8强，葡萄牙16强止步。袁文杰在直播中毫不留情地指出，C朗虽然拥有极高知名度及辉煌成就，但在今届国家队的表现却不似预期。

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袁文杰指球员名气权力过大非好事

袁文杰直言C朗目前享受著「球王级嘅待遇，就冇球王级嘅质素」。对于有网民指出由C朗稳定球队，减低山头文化，袁文杰认同有帮助，但又分析：「有阵时当一个球员名气、权力太过大嘅时候，对球队都唔系好事啰。呢啲唔系好事，但永远都要咁发生嘅。」

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袁文杰详细分析指，C朗在场上缺乏跑动，严重压缩中场及后防队友的发挥空间：「佢走又走唔到，射又射唔到，防守又守唔到！」袁文杰质疑当一个前锋无法提供足够的跑动和覆盖率时，中场球员根本无法有效地为他创造机会，直指C朗若仍坚持要「踢足90分钟」，对球队战术百害而无一利。

袁文杰狠批主帅无胆换走C朗

有网民指已届41岁的C朗状态已好犀利，「佢41岁仲想点？」袁文杰公道指出：「冇错，C朗呢个年纪有呢个表现，的而且确唔差嘅。正正系世界杯嘅关系，世界杯唔系一个私邸、养老嘅场所。你唔系最Fit嘅球员摆落去，除非你冇得拣。如果唔系，你话佢呢个年纪表现得几好，咁点呢？我望返三浦知良5、60岁都仲踢得嘅话，就算系咁嘅啦？」袁文杰又将矛头指向葡萄牙主帅马天尼斯（Roberto Martínez），认为教练缺乏魄力在关键时刻换走C朗。

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袁文杰因为反击盲撑C朗的网民，言论辣㷫不少「朗迷」。但也有大批持平的网民力撑袁文杰客观分析：「支持文杰，有朗迷输咗居然连文杰都要闹。文杰甚至冇批评过C朗，真系问号咗」、「41岁嘅牙朗不等于5届金球奖嘅C朗」、「如果觉得41岁系一个借口，咁不如唔好选佢」、「同他只是个孩子同一个道理」等。

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