刘晓彤神秘老公激罕曝光 一门三杰留学英国背景优良 19岁大仔入顶级学府 饼印二女CLC毕业

57岁前TVB「是非精」刘晓彤于2004年与从事鞋业的严姓商人结婚，两年后造人成功便淡出幕前，为老公诞下一子两女，低调过家庭生活。多年来刘晓彤对家人相当保护，丈夫及仔女未有曝光。刘晓彤的老公「严先生」近日因分享二女的毕业相，在社交平台上承认太太就是刘晓彤，公开一家五口的生活。

刘晓彤老公英国著名学府毕业

刘晓彤的老公「严先生」IG名为「Michael Yen」，有指1991年毕业于英国顶尖学府伦敦帝国学院（Imperial College London），现报称「数码创作者」。刘晓彤老公Michael过往曾分享一家五口的合照，并见到仔女的成长经过。刘晓彤老公Michael 晒出两夫妻到英国出席二女在顶尖私立寄宿女校Cheltenham Ladies' College（CLC）的中学毕业典礼，并感触地写道：「眨下眼，二女都中学毕业，亭亭玉立。」

相关阅读：55岁前TVB是非精刘晓彤现身晚宴疯狂集邮 曾被宣萱闹爆是非当人情

相关阅读：刘晓彤息影16年复出做YouTuber主持功力不减 曾肥到170磅健康响警号

照片中见到刘晓彤的二女穿上粉红吊带裙，五官精致，一头及腰长发，与妈妈刘晓彤相当似样，而另一个女儿则戴上黑框眼镜，打扮斯文。刘晓彤穿上黑色透视装优雅现身，保养得宜。刘晓彤的老公Michael身形高大，满脸须根，身穿西装散发成熟魅力，二人外形极为合衬。

刘晓彤三名子女中学赴英留学

刘晓彤夫妇早在三名子女升中时，安排三人到英国留学。二人的大仔Zachary已经19岁，翻看Michael在IG分享的照片，儿子早于中学时已到英国温彻斯特公学（Winchester College）升学，去年毕业后，刘晓彤老公曾到英国陪儿子大学开学，见到其打卡点为世界顶级学府剑桥大学（University of Cambridge, United Kingdom），估计儿子就读该校，是一名「学霸」。

相关阅读：刘晓彤淡出多年难改博出位性格？懒理禁令晒曾志伟70大寿派对相 曾做是非精激嬲两位阿姐