Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「高龄亚姐」刘月好离世享年75岁 传奇一生曾遭亚姐DQ生前屡惹官非

影视圈
更新时间：14:00 2026-07-07 HKT
发布时间：14:00 2026-07-07 HKT

「高龄亚姐」刘月好（好姨）最近传出死讯，享年75岁。同为前亚视艺人、已故导演兼演员、有「千面小生」之称的张瑛儿子张炜，近日在FB上载二人旧合照，撰写长文悼念刘月好，曝光刘月好于今年农历2月离世。

刘月好遗照选年轻时期

有网民在张炜FB悼念刘月好的帖文下分享一张照片，见到刘月好的遗照选择年轻时的照片，摆放在宗教场所。刘月好的遗照旁边贴有一张黄纸，写上「阳命生于辛卯年八月十二日」、「化命终于丙午年二月」，并以虚龄「七十六岁」显示。

相关阅读：74岁「高龄亚姐」刘月好激罕露面依旧风情万种 曾欠赌债街头被打到入院

张炜悔恨未解刘月好误会

张炜在长文中悼念刘月好，回忆二人的相识经过，表示从未合作，亦不是亚视同期艺人，但十多年前曾在亚视的联谊活动上碰面。张炜赞刘月好为人热情，每次他返港，对方都会相约大班朋友到酒吧饮酒叙旧。但因一次因张炜没有收下手信，导致刘月好误会「嫌弃」礼物，此后未有再联络。张炜遗憾人生无常：「人生就是这样，有些事以为是小事，有些事以为不急总有机会，原来要走了就走了，没有机会就没有了」，张炜盼刘月好看到其悼念文：「今生有幸彼此为友，值了，永远怀念妳，一路走好」。

相关阅读：73岁「高龄亚姐」刘月好激罕露面！暴瘦颈现皱纹呈老态 参选亚姐时曾因一事被DQ

刘月好生于1951年，于1996年以45岁之龄参选亚姐，一度成为话题人物。但刘月好在参选期间，牵涉一辑裸照而遭大会取消资格。刘月好之后加入娱乐圈，曾演出电影《偷情男女》、《围村有嘢搞搞震》及《玉蒲团》系列，并亮相有线成人节目《欢乐性今宵》，期后淡出幕前。

刘月好曾卷藏毒欠赌债风波

刘月好生前曾闹出不少风波，于1998年6月爆出在尖沙咀的寓所内，被警员怀疑藏毒，遭强行脱衣搜身，刘月好之后作出投诉。好赌的刘月好试过在2007年，于本港邮轮的赌场内消遣及用膳期间，疑与人争执，传有赌客出言恐吓兼联同一名手下掌掴刘月好，经向船员投诉及报警求助，刘月好待赌船靠岸后到医院验伤，两名涉打人男子被警方拘捕扣查。刘月好又曾传出在赌船登台后输光酬劳，欠下赌债遭到贴街招，并于旺角街头遭人伏击。

最Hit
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
时事热话
5小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
时事热话
3小时前
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
即时娱乐
6小时前
星岛申诉王 | 港车北上回港带烟被罚$5700 港男亲述中伏位警世：司机不享19支香烟豁免
星岛申诉王 | 港车北上带烟回港被罚$5700 港男发帖警世：司机不享携带19支香烟豁免
申诉热话
6小时前
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医（右图：唐绮晴摄）
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
17小时前
世界杯2026｜比利时4:1淘汰美国入8强 特朗普出招让巴洛根落场亦无用
00:36
世界杯2026｜比利时4:1淘汰美国入8强 特朗普出招让巴洛根落场亦无用
足球世界
4小时前
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
影视圈
4小时前
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
时事热话
22小时前
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
影视圈
2026-07-06 14:00 HKT
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
影视圈
16小时前