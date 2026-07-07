「高龄亚姐」刘月好离世享年75岁 传奇一生曾遭亚姐DQ生前屡惹官非

「高龄亚姐」刘月好（好姨）最近传出死讯，享年75岁。同为前亚视艺人、已故导演兼演员、有「千面小生」之称的张瑛儿子张炜，近日在FB上载二人旧合照，撰写长文悼念刘月好，曝光刘月好于今年农历2月离世。

刘月好遗照选年轻时期

有网民在张炜FB悼念刘月好的帖文下分享一张照片，见到刘月好的遗照选择年轻时的照片，摆放在宗教场所。刘月好的遗照旁边贴有一张黄纸，写上「阳命生于辛卯年八月十二日」、「化命终于丙午年二月」，并以虚龄「七十六岁」显示。

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张炜悔恨未解刘月好误会

张炜在长文中悼念刘月好，回忆二人的相识经过，表示从未合作，亦不是亚视同期艺人，但十多年前曾在亚视的联谊活动上碰面。张炜赞刘月好为人热情，每次他返港，对方都会相约大班朋友到酒吧饮酒叙旧。但因一次因张炜没有收下手信，导致刘月好误会「嫌弃」礼物，此后未有再联络。张炜遗憾人生无常：「人生就是这样，有些事以为是小事，有些事以为不急总有机会，原来要走了就走了，没有机会就没有了」，张炜盼刘月好看到其悼念文：「今生有幸彼此为友，值了，永远怀念妳，一路走好」。

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刘月好生于1951年，于1996年以45岁之龄参选亚姐，一度成为话题人物。但刘月好在参选期间，牵涉一辑裸照而遭大会取消资格。刘月好之后加入娱乐圈，曾演出电影《偷情男女》、《围村有嘢搞搞震》及《玉蒲团》系列，并亮相有线成人节目《欢乐性今宵》，期后淡出幕前。

刘月好曾卷藏毒欠赌债风波

刘月好生前曾闹出不少风波，于1998年6月爆出在尖沙咀的寓所内，被警员怀疑藏毒，遭强行脱衣搜身，刘月好之后作出投诉。好赌的刘月好试过在2007年，于本港邮轮的赌场内消遣及用膳期间，疑与人争执，传有赌客出言恐吓兼联同一名手下掌掴刘月好，经向船员投诉及报警求助，刘月好待赌船靠岸后到医院验伤，两名涉打人男子被警方拘捕扣查。刘月好又曾传出在赌船登台后输光酬劳，欠下赌债遭到贴街招，并于旺角街头遭人伏击。