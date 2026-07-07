卢瀚霆31岁生日望逆市下人人有工开 江𤒹生与林恺铃再续前缘拍港版《悠长假期》 李骏杰孖陈蕾打造《黑蛇传》自肥成功

MIRROR成员卢瀚霆（AL）、江𤒹生（AK）及李骏杰（Jeremy）昨晚以嘉宾身份出席ViuTV节目《8点直乐VIURIETY》，节目中AK炮制「这个世界不太冷面」予慈善机构负责人，AL就负责酱料「Anson Lo酱」，Jeremy就处理食材。整面的过程中，三子分享养竉物过程及相处的事，AL更透露小时候亦有养过两只龟，完成环节后，AL亦忍不住拿着自己有份制作的冷面狂食。

卢瀚霆脑力获封「天才」超惊人

之后AL又进入脑部测试，要记三组分别是5位、7位及9位数字，最后AL三组也记到，被评为大脑年轻，是记忆力天才。三子又合力制作「士多啤梨米纸卷」，更亲手喂粉丝试食。在游戏环节时，三子要示范饮醉酒程度，Jeremy 就低头沉思，AL就周身郁讲英文，至于AK就做出90度鞠躬动作，而在演绎沉船样时，沈𣪧怡望住偶像Jeremy做出晕到跌低的动作，睇到Jeremy皱眉兼满头问号，AL就做出深情样加嘴角微戚，但被Jeremy笑似急屎，Jeremy做时候极大动作，跪低后揽住AL又拍又弹，吓到AL O晒咀，而AK则除眼镜扮望喜欢的对象，但被指似嫌弃。答题游戏时，众人要选出「矮瓜」的咕𠱸，AK拿著西兰花，笑指自己家乡江门叫这个做矮瓜，非常搞笑。

李骏杰锡寿星仔一啖

由于今日是AL 31岁生日，故节目也特别送上蛋糕为AL庆祝生日，AL开心表示祝全世界身体健康、开开心心及大家有工开，而爆笑的是，刚才游戏后Jeremy、AK及强尼得到礼物，不过拆开时全是「AL揽枕」，令AL也不禁笑住问「咩事呀？」之后AL切蛋糕和影合照时，Jeremy锡了寿星仔一啖。

寿星仔获全厂唱生日歌

受访时，提到AL今年要在工作中迎接31岁生日，他指很感激有工作可以做，也好久没试过跟公司的人及整个厂所有人一齐庆祝生日，所以感觉真的好特别，至于生日愿望除了是身体健康外，因为现在经济差的关系，也希望人人有工开：「想大家有工开，跟住有饭开，咁就已经好足够。」至于正日是否能够休息，AL就谓有半日假，晚上可以和家人食饭。

卢瀚霆澳门个唱压力大暴瘦

AL刚完成澳门站的演唱会，他直言操练得很厉害，因为歌衫难着，所以需要修身，提到他要改细歌衫，AL说：「系呀，因为太大压力，同埋今次练习都频密，所以就瘦过半年前香港站《KINGDOM》，都瘦好多。」AL亦承认开骚前大压力，可能因这一两个月无论是排舞、练唱歌，又或是戒糖有关：「对自己要求都大，所以好多时心情有啲低落，但都系同自己准备过程有关，纯粹真系想件事做好啲、想自己做好啲。」对于开骚前更发烧，AL就指当时有很多人病，可能也有关系，幸好只烧了一日就没事：「起码唔系骚前一两日烧，都好好喇！」

卢瀚霆生日会见神徒齐跳劲舞好感动

前日AL与「神徒」（粉丝暱称）一起开生日会庆祝，他坦言觉得好感动，尤其是看到大家给予的惊喜：「睇到大家一齐跳《一所悬命》、《Hey Hey OK!》、《Mega Hit》，𥚃面大部分人都应该系冇乜跳舞经验，但大家都肯出嚟跳，我觉得系冲破勇气关口，真系好感激大家，肯为咗我而去拍呢条片，我知道系唔容易嘅，对唔系跳开或者唔系表演开嘅人要上镜去拍呢条片，所以好多谢每一位神徒，好多谢你哋同我一齐过生日，最近陪住我、一路以嚟陪住我，同埋同我讲生日快乐、祝福所有每一位神徒。」

卢瀚霆与李骏杰夹唔成旅行

至于问到身为AL旅行脚的Jeremy ，是否会趁机相约AL去旅行放松？Jeremy就笑指因为AL太忙，所以已失败：「当然因为我都放咗佢飞机，其实我哋有夹过，但系夹唔到，唔知今年仲有冇机会（去旅行）呢。」而AL也指因为Jeremy也很忙，所以也很难夹。

李骏杰新歌《黑蛇传》重磅联乘

Jeremy最近推出新歌《黑蛇传》，今次他找来两位创作女歌手陈蕾及Serrini一起做歌，他坦言好开心，这首歌自己也期待了很久，因为这两个也是自己很喜欢的女歌手，再加上王双骏，他更将这次合作形容是好伟大的project：「好开心可以做到呢样嘢，无论系自肥都好，定系我嘅嘅听众都好，我觉得都系一个surprise嚟。」对于新歌MV落重本，Jeremy就指要多谢公司，但幸好找到很靓的实景去拍，也可以做到自己想做的事。

江𤒹生台湾宣传电影获好评

至于刚在台湾参与「台湾电影节」返港的AK就表示很开心可以将《我们不是什么》这部电影带去台湾，让当地的观众可以看到，希望稍后电影可以在当地上映，让更多观众可以欣赏。问到会否多了台湾的粉丝？AK笑说：「我唔知㖞，围住嘅都系香港人嚟。都系有嘅，但我冇谂，我去主要系宣传电影，最紧要系观众可以明白到导演呢套电影嘅核心意思同埋思想，呢个系最重要，然后fans有冇增加就后话啦。（想打入台湾市场？）我觉得系专注做好作品，唔系话市场问题，即系作品最后流向去到边一个观众可以睇到，都系一个缘分，我梗系希望自己做出嚟嘅作品，不论系歌或电影、剧集，梗系想呢个世界多啲人睇到，但最紧要就系focus好个作品。」

江𤒹生港版《悠长假期》拍林恺铃

提到AK有份主演的电视剧港版《悠长假期》，当中松隆子的角色落实由林恺铃饰演，问到演竹野内丰的AK，他坦言不知道，更扮傻说：「系咩？我唔知㖞，系咩？我有份做嘅咩？我完全唔知。原来我有份，你而家讲我先知。」对于再跟林恺铃合作，AK坦言觉得开心，早前也有很多人想自己做杨过之余，有很多人也表示她适合做小龙女：「古装就都未去到住，系翻拍嘅日剧度试下再续前缘先，再睇下有咩火花。」

江𤒹生29场舞台剧挑战大

AK早前也完成了29场舞台剧，他坦言觉得开心，回忆满满和经验值大增，因与谢君豪有好多对手戏，而葛文辉及韦罗莎也给予了很多提点：「今次成个戏都系一个角色由头做到尾，同上辛《SUCK乐园》有啲唔同，所以今次个挑战同埋难度都唔同咗，真心个几个月嘅排练系非常之开心同有趣，同埋剧本真系好有趣，所以好开心有今次呢个旅程。」至于29场是否很辛苦？AK就坦言体感上可再挑战多一星期，又指剧中最攰的是谢君豪，对方不叫攰，自己也不敢说，自己也喜欢在这个团体的氛围和工作，所以觉得也希望跟大家再相处多一个星期。

卢瀚霆想挑战舞台剧

至于是否舞台剧演上瘾？AK就表示对这一行什么都会上瘾，因为自己喜欢这行业才会入行，无论是唱、演和跳也觉得有趣，也希望每年都有机会去做舞台剧增值：「我觉得排练过程好似上堂，可以喺工作之余又有呢一个上堂实习嘅机会，我觉得一举两得。」Jeremy也认同，认为有很多实战的经验，这些平时是很少接触到的，问到AL是否也想挑战舞台剧？他就表示有机会也想，但就随缘，也很戥AK和Jeremy开心。

