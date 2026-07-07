叶子楣揭与拍档结缘内幕 靠陈欣健、陈德森促成合作机会 邀「榴梿王子」何伟诚为榴梿酒店担任顾问

叶子楣（Amy）近年获马来西亚生意合伙人庄美娥邀请下于槟城投资酒店业，由幕前转战商界化身成女强人。叶子楣（Amy）与拍档庄美娥日前为「第八届唯港荟马来西亚榴梿节」首场的颁奖嘉宾，以行动支持「榴梿王子」何伟诚师傅（Danny）。庄美娥透露在世界文化遗产槟城乔治市古迹区以《槟城四大天凰酒店》系列为主题，打造了《明星之家酒店》、《爱情巷酒店》、《乐台居古迹酒店》和全球独一无二的《榴梿酒店》，Danny并会为她们旗下的《榴梿酒店》餐饮部担任顾问，今次跟叶子楣前来支持。文、图：邝芷莹

叶子楣、庄美娥是好拍档

叶子楣表示早前飞赴马来西亚槟城出席马来西亚舞蹈联合会11周年纪念晚宴，顺道参与第二间酒店《乐台居古迹酒店》开幕仪式，最惊喜晚宴当晚近600名宾客齐唱生日歌为她庆祝「登六」，亦感谢拍档庄美娥安排舞狮仪式、寿星公祝贺。在旁的庄美娥笑言每年都会邀请叶子楣到槟区庆祝生日，因为她们是好拍档。叶子楣即谓9月会再去槟城，皆因是《乐台居古迹酒店》正式开张大日子。

叶子楣成拍档「最想揾嘅人」

谈到跟庄美娥结缘成为生意拍档，叶子楣指对方原本经营七间酒店，但经过疫情冲击后，想重新出发再战酒店业。她笑说：「当时我跟庄美娥经朋友在广州认识，大家在社交网做朋友，虽然她来香港时约我食饭，但我推郤她！不过有次聚会，陈欣健和她一起出来，第二次聚会陈德森又和她出来！他说：『她是好人，好勤力㗎！』，之后我都有跟她出来吃饭。」叶子媚笑指庄美娥经常手持一张纸，原来是相士写了她要找生意拍档的出生年、月份，当看过后发现出生年月份跟自己一样。她说：「当初庄美娥不知纸上所讲是我，因为网上写我是七月出生，她跟我说：『我想揾这个人跟我拍档。』，我即说：『这个人就是我啰！』，我即给予她身份证，她看后好开心！并要求一定揾艺人，因为艺人有助宣传。」

